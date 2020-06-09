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تعليم

جدول امتحان القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية بعد التعديل

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 07:51 م
طلاب الثانوية الأزهرية
طلاب الثانوية الأزهرية
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محمد شحتة
أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن التعديل الأخير في جدول امتحان القسم العلمي لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية.

وقال الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، لصدى البلد، إنه تم النزول على رغبة الطلاب بعد تلقى شكواهم بشأن أيام الامتحان وتم التعديل بناءا على رغبتهم، بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وتبدأ الامتحانات للقسم العلمي، في التاسعة من صباح يوم 21 يونيو بمادة الفقه، ثم يوم الثلاثاء الموافق 23 يونيو، بمادة الميكانيكا نظام حديث وقديم.

وفي يوم الخميس 25 يونيو، يؤدي الطلاب الامتحان في مادة القرآن الكريم ، وفي يوم الأحد  28 يونيو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الحديث.

أما في يوم الخميس 2 يوليو، يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الفيزياء، ولمدة ثلاث ساعات، وفي يوم الأحد 5 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الأحياء، ولمدة ثلاث ساعات.

وفي يوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو، يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الأدب والنصوص، ويوم الخميس 9 يوليو يؤدون الامتحان في مادة الاستاتيكا نظام حديث.

وفي يوم الأحد 12 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الكيمياء، ولمدة ثلاث ساعات، ويوم الثلاثاء 14 يوليو، يؤدون الامتحان في التفاضل والتكامل نظام حديث وقديم.

أما في يوم الخميس 16 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة النحو، وفي يوم الأحد 19 يوليو يؤدون الامتحان في مادة الجبر والهندسة الفراغية نظام حديث وقديم.

وفي يوم الثلاثاء 21 يوليو، يؤدي الطلاب الامتحان في مادة البلاغة ، وفي يوم الأحد 26 يوليو يؤدون الامتحان في مادة اللغة الأجنبية.

أما في يوم الثلاثاء، 28 يوليو، يؤدون الامتحان في التوحيد، والثلاثاء 4 أغسطس في مادة الصرف، والخميس 6 أغسطس في مادة التفسير.

وتنهتي جمعي الامتحانات بما فيها الامتحان الشفوي، بانتهاء الامتحان التحريري.
جدول امتحان القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية بعد التعديل
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