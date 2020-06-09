وكيل الأزهر: جدول امتحانات هذا العام يتضمن مادة واحدة لكل يوم

أكد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف أنه بناء على توجيهات فضيلة الإمام الأكبر، قد راعينا في جدول الامتحانات لهذا العام الاستجابة لكل الشكاوى التي قدمها الطلاب أو أولياء أمورهم، ومن ثم فقد تم تعديل الجدول، ليكون في كل يوم امتحان مادة واحدة فقط، مع مراعاة تباعد الأيام الثلاثة الأخيرة، لإعطاء الفرصة لجميع الطلاب لأداء الامتحانات بعيدا عن الضغط، ولتوفير الوقت الكافي لمراجعة دروسهم بالشكل الذي يضمن لكل طالب أن يحصل على حقه كاملا.





وأوضح وكيل الأزهر أنه وفيما يتعلق بالاختبارات الشفوية، وجدنا أنه لا يمكن إلغاؤها، باعتبارها أحد المعايير التي يتم الاعتماد عليها في تقييم الطلاب، إلا أننا عملنا على توثيق الامتحانات الشفوية صوتا وصورة، وقد وفرنا كاميرا بسماعة، يمكن لجميع الطلاب استخدامها عن بعد دون وجود أي فرصة لنقل العدوى بينهم، مع التأكيد على أن عدد الطلاب في الامتحانات الشفوية لن يزيد عن 10 طلاب كل يوم، وأن الامتحان سيكون لكل طالب على حدة، مع تعقيم المقعد بعد استخدام كل طالب، منعا لأي تزاحم ومراعاة لسلامة وأمن جميع الطلاب.



