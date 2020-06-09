وكيل الأزهر: جدول امتحانات هذا العام يتضمن مادة واحدة لكل يوم

أكد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف أنه بناء على توجيهات فضيلة الإمام الأكبر، قد راعينا في جدول الامتحانات لهذا العام الاستجابة لكل الشكاوى التي قدمها الطلاب أو أولياء أمورهم، ومن ثم فقد تم تعديل الجدول، ليكون في كل يوم امتحان مادة واحدة فقط، مع مراعاة تباعد الأيام الثلاثة الأخيرة، لإعطاء الفرصة لجميع الطلاب لأداء الامتحانات بعيدا عن الضغط، ولتوفير الوقت الكافي لمراجعة دروسهم بالشكل الذي يضمن لكل طالب أن يحصل على حقه كاملا.
وأوضح وكيل الأزهر أنه وفيما يتعلق بالاختبارات الشفوية، وجدنا أنه لا يمكن إلغاؤها، باعتبارها أحد المعايير التي يتم الاعتماد عليها في تقييم الطلاب، إلا أننا عملنا على توثيق الامتحانات الشفوية صوتا وصورة، وقد وفرنا كاميرا بسماعة، يمكن لجميع الطلاب استخدامها عن بعد دون وجود أي فرصة لنقل العدوى بينهم، مع التأكيد على أن عدد الطلاب في الامتحانات الشفوية لن يزيد عن 10 طلاب كل يوم، وأن الامتحان سيكون لكل طالب على حدة، مع تعقيم المقعد بعد استخدام كل طالب، منعا لأي تزاحم ومراعاة لسلامة وأمن جميع الطلاب.
وأكد وكيل الأزهر الشريف، أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسي 2019 /2020، موضحا أن عدد طلاب القسم الأدبي بنين 50602 وطلاب الأدبي فتيات 34633 بإجمالي 85235 بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127 وطلاب القسم العلمي فتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب، وبإجمالي عام 128495 طالبا سيتقدمون للامتحان بمختلف الأقسام بالثانوية الأزهرية لهذا العام.
وأوضح عباس، أن عدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بجميع المحافظات تضم كل منها عددا من اللجان الفرعية الأخرى، وبحيث لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية عن 12 طالبا، وقد تم مراعاة تخفيض أعداد الطلاب في اللجان، ضمانا لسلامتهم، ولتوفير البيئة الآمنة لهم لأداء الامتحانات، مؤكدا عدم وجود أي اعتذارات عن التقدم لأداء لامتحانات من قبل الطلاب حتى تاريخه.