بينهم سياح من ألمانيا وفرنسا.. محافظ البحر الأحمر: وصول 899 سائحا إلى مطار الغردقة الدولي

أعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اليوم، السبت، وصول 5 طائرات إلى مطار الغردقة الدولي، على متنها 899 سائحا قادمون من سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا، وخضعوا للإجراءات الوقائية والاحترازية بشكل دقيق، لافتًا إلى أن ركاب طائرة سويسرا متعددو الجنسيات، ومنهم سياح من ألمانيا وفرنسا وبلجيكا واليونان.





وأشار محافظ البحر الأحمر، إلى أنه تم تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمطار بشكل صارم، لافتًا إلى وجود كاميرات حرارية للكشف عن درجة حرارة الركاب وملصقات خاصة بالتباعد الاجتماعى وكذا العلامات الإرشادية للركاب لضمان سلامة المسافرين والعاملين.





وأكد محافظ البحر الأحمر، تعقيم جميع متعلقات السياح وأمتعتهم الشخصية مرتين الأولى في المطار، والثانية عند دخولهم فنادق الإقامة، وكان هناك التزام بإجراءات السلامة المتبعة، وظهر المطار بالصورة اللائقة والمشرفة.





يذكر أن محافظ البحر الأحمر كان أعلن استقبال طائرتين يومي الأربعاء والخميس الماضيين على متنهما 314 سائحا قادمتين من أوكرانيا وسويسرا، مع أول أيام إعادة فتح المطارات المصرية وعودة السياحة مطلع شهر يوليو الجاري، في المحافظات الأقل إصابة بفيروس كورونا المستجد، وفى مقدمتها محافظة البحر الأحمر، وذلك بعد توقف دام أكثر من ثلاثة أشهر.



