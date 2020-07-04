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برلمان

عقب الإعلان عن الجدول الزمنى لانتخابات الشيوخ.. زعيم الأغلبية يدعو المواطنين للتمسك بحقوقهم السياسية

السبت 04/يوليه/2020 - 07:09 م
عبد الهادى القصبى
عبد الهادى القصبى زعيم الأغلبية ورئيس لجنة التضامن الإجتماعي
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فريده محمد
دعا رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية البرلمانية الدكتور عبد الهادى القصبى المواطنين للتمسك بحقوقهم السياسية والنزول لصناديق الانتخابات لاختيار الأفضل فى انتخابات مجلس الشيوخ موضحا فى بيان له اليوم أن هذه الانتخابات تخضع لإشراف قضائي كامل صرح بذلك أحمد قنديل المستشار الاعلامى القصبى.

وأضاف قنديل بأن زعيم الأغلبية طالب المواطنين باستخدام حقوقهم السياسية وعدم التجاوب مع من يعمل ضد هذا الوطن  بإطلاق دعوات تحريضية بعدم الخروج للتصويت فى انتخابات الشيوخ حتى يكون الشكل العام لايتناسب مع مكانة مصر، موضحا أن المصريين لن يسمحوا لهؤلاء من تنفيذ هذا المخطط .

وأكد رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية البرلمانية على دور المواطن فى اختيار من يمثله من ذوى الكفاءة والخبرة للخروج بمجلس وطنى متعدد القامات السياسية والثقافية والاجتماعية والتشريعية .

الجدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم أعلنت  اليوم السبت، مواعيد إعلان أول انتخابات لمجلس الشيوخ.

وقال المستشار "لاشين" خلال كلمته  للإعلان عن الجدول الزمني لانتخابات الشيوخ، أن لجان الهيئة ستستقبل طلبات الترشح بداية من 11 يوليو المقبل حتى 18 يوليو بداية من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساء، على أن تنتهي فترة تلقي طلبات الترشح في آخر يوم في تمام الثالثة مساء بمقر المحاكم المختصة.

وجاءت مواعيد الجدول الزمني الأخرى كالتالي:

- 11 و12 أغسطس إجراء انتخابات بالداخل من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

- 9 و10 أغسطس إجراء الانتخابات للمصريين بالخارج.

- تعلن النتيجة يوم 19 أغسطس 2020

- إجراء الإعادة بالداخل يومي 8 و9 سبتمبر المقبل.

- إجراء الإعادة بالخارج 6 و7 سبتمبر المقبل.

- تعلن النتائج النهائية في موعد أقصاه 16 سبتمبر المقبل.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدق على قانون مجلس الشيوخ، وتعديلات مجموعة قوانين الانتخابات وهي مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات.

ويشكل مجلس الشيوخ من (300 عضو)، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، بواقع 100 عضو بالقائمة المغلقة، و100 عضو بالنظام الفردي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.
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