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فن

نبيلة عبيد تنعى الفنانة رجاء الجداوي: عاشت بين البشر بقلب نقي وروح طيبة

الأحد 05/يوليه/2020 - 08:02 ص
الفنانة نبيلة عبيد
الفنانة نبيلة عبيد
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سيد احمد
نعت الفنانة نبيلة عبيد الفنانة رجاء الجداوى بعد وفاتها اليوم متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا ونشرت صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام". 


وعلقت نبيلة عبيد على الصورة، قائلة: " عاشت بين البشر قلب نقي وروح طيبة ... لا إله الا الله وحده لا شريك له وانا لله و انا اليه راجعون .... برحيلك مصابنا كبير و فقدنا فنانه كبيره و انسانه راقيه المشاعر ... الفنانة القديرة رجاء الجداوي في ذمة الله ... اللهم أدخلها جنتك برحمتك الواسعه سبحانك انت ارحم الراحمين ... خالص العزاء للاسرة و لمحبيها في كل العالم العربي ..... ".


ورحلت الفنانة رجاء الجداوي عن عالمنا بعد صراع مع فيروس كورونا استمر لأكثر من 40 يوما، حيث تدهورت حالتها الصحية بشدة خلال الأيام الأخيرة.


ووضعت الفنانة رجاء الجداوي على جهاز تنفس صناعى داخل العناية المركزة لمستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، بعد تدهور حالتها الصحية.


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