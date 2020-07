نبيلة عبيد تنعى الفنانة رجاء الجداوي: عاشت بين البشر بقلب نقي وروح طيبة

View this post on Instagram

عاشت بين البشر قلب نقي و روح طيبة ... لا أله الا الله وحده لا شريك له وانا لله و انا اليه راجعون....برحيلك مصابنا كبير و فقدنا فنانه كبيره و انسانه راقيه المشاعر...الفنانه القديره رجاء الجداوي في ذمة الله... اللهم أدخلها جنتك برحمتك الواسعه سبحانك انت ارحم الراحمين... خالص العزاء للاسرة و لمحبيها في كل العالم العربي.....