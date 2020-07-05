AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أسامة ربيع: قناة السويس الجديدة أحدثت طفرة كبيرة فى عبور السفن.. فيديو

الأحد 05/يوليه/2020 - 10:23 ص
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه لو لم يتم افتتاح قناة السويس الجديدة فى عام كانت واجهتنا مشكلة لأنه لن تمر كل تلك السفن من قناة واحدة، لافتًا إلى أن قناة السويس الجديدة توفر الوقت على السفن والتوكيلات، مما جعلها أحد عوامل الجذب للمستثمرين.


وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه مر بقناة السويس فى الفترة من ابريل وحتى يونيو  سفينة، مشيرًا إلى أن السنة المالية الحالية تم تحقيق 19311 مقابل عبور 18482سفينة خلال ذات الفترة من العام الماضي، وبفارق 829 سفينة.


وأوضح أنه في شهر مايو الماضى مرت أكبر حاوية فى العالم بقناة السويس الجديدة، لأول مرة ولم تكن تستطيع المرور بقناة السويس القديمة، منوهًا بأن قناة السويس الجديدة أحدثت طفرة كبيرة فى عبور السفن.


وأكد أنه جار تطوير المجرى الملاحى والمحافظة على الأعماق التى تم الوصول لها فى قناة السويس، مشيرا إلى أنه يتم تعميق المجرى الملاحى عبر الكراكات الموجودة بالهيئة، وأن هناك 11 محطة على طول القناة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس هيئة قناة السويس يعقد مؤتمرا لإعلان عائدات القناة

شاهد .. لحظة عبور أكبر سفينة حاويات في العالم بقناة السويس

رئيس قناة السويس: دايما سابقين خطوة في الأزمات

مليون دولار.. رسوم عبور أكبر سفينة حاويات في العالم قناة السويس

عبور أكبر سفينة حاويات في العالم من قناة السويس.. فيديو

تعبر قناة السويس اليوم.. 10 معلومات عن HMM OSLO ثاني أكبر سفينة حاويات في العالم

ترشيحاتنا

مايان السيد تعلن تعرضها للتحرش من فنان زميل لها .. شاهد

كنت عارف من امبارح.. أشرف زكي يكشف كواليس اللحظات الأخيرة في حياة رجاء الجداوي

أخبار الرياضة .. وكيل إريك تراوري: اللاعب وقع عقودا رسمية مع الأهلي.. إصابة نور الدين امرابط بفيروس كورونا.. واتحاد الكرة: جدول الدوري جاهز

ماما ‬في ذمة الله.. أحلام تنعى الفنانة رجاء الجداوى

4 قرارات جمهورية للرئيس السيسي.. تعرف عليها

شاهد.. وصول ابنة رجاء الجداوي للمستشفى لاستلام جثمان والدتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو كورونا أو برد.. أفضل 5 مشروبات لعلاج التهاب الحلق

ملكة جمال القطر المصري عام 1958.. 10 صور لـ رجاء الجداوي في عز شبابها

السلايف حبايب .. كريم فهمي مع زوجته وهنا الزاهد بالأحمر تخطف الأنظار