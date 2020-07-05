أسامة ربيع: قناة السويس الجديدة أحدثت طفرة كبيرة فى عبور السفن.. فيديو

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس ، إنه لو لم يتم افتتاح قناة السويس الجديدة فى عام كانت واجهتنا مشكلة لأنه لن تمر كل تلك السفن من قناة واحدة، لافتًا إلى أن قناة السويس الجديدة توفر الوقت على السفن والتوكيلات، مما جعلها أحد عوامل الجذب للمستثمرين.









وأضاف رئيس هيئة قناة السويس ، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه مر بقناة السويس فى الفترة من ابريل وحتى يونيو سفينة، مشيرًا إلى أن السنة المالية الحالية تم تحقيق 19311 مقابل عبور 18482سفينة خلال ذات الفترة من العام الماضي، وبفارق 829 سفينة.









وأوضح أنه في شهر مايو الماضى مرت أكبر حاوية فى العالم بقناة السويس الجديدة، لأول مرة ولم تكن تستطيع المرور بقناة السويس القديمة، منوهًا بأن قناة السويس الجديدة أحدثت طفرة كبيرة فى عبور السفن.









وأكد أنه جار تطوير المجرى الملاحى والمحافظة على الأعماق التى تم الوصول لها فى قناة السويس، مشيرا إلى أنه يتم تعميق المجرى الملاحى عبر الكراكات الموجودة بالهيئة، وأن هناك 11 محطة على طول القناة.