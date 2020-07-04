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الفريق أسامة ربيع : حققنا معدلات كبيرة جدًا في قناة السويس مقارنة بالسنوات الماضية

السبت 04/يوليه/2020 - 08:31 م
أسامة ربيع
أسامة ربيع
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عبد الخالق صلاح
أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة سجلت عبور 19 ألفًا و310 سفن خلال العام المالي من 1 يوليو 2019 حتى 30 يونيو 2020؛ موضحا  أنه تم تحقيق حمولات صافية بمقدار مليار و210 ملايين طن، بزيادة تقدر بـ35 مليون طن عن العام السابق، بنسبة 3%، قائلًا إن هذا النجاح لم يأت من فراغ. 

وأضاف ربيع في مداخلة هاتفية لفضائية «الأولى المصرية»، مساء السبت، أن إدارة الهيئة انتهجت  سياسة تسويقية لتقليل التأثير السلبي لأزمة كورونا، وكسب ثقة العملاء، وجذب خطوط جديدة.

وأوضح ربيع أن الهيئة أجرت بعض الحزم التسويقية ووفرت تخفيضات للسفن المارة من القناة، تصل لـ18% للسفن المقبلة من غرب أوروبا لشرق آسيا، و75% للسفن المارة من الساحل الشرقى لأمريكا لشرق آسيا.

وأشار ربيع أن الحملة التسويقية وحزم التخفيضات أدى إلى مرور 150 سفينة لم تكن تمر من القناة في السابق، بعائد 66 مليون دولار.

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