هتوحشنا شياكتك ولباقتك.. إنجى المقدم تنعى رجاء الجداوى برسالة مؤثرة

من اول ما بدأت اظهر على الشاشة و انتى كنتى معايا و لحد آخر مشهد مثلته و انتى برضو كنتى معايا .. هتوحشينى يا جوجا ياللى كنتى دايما بتشجعينى و تقوليلى كلام حلو يا طيبة يا كريمة يا صاحبة احلى اكلة مسقعة كلتها فى حياتى. هتوحشنا شياكتك و لباقتك و كرمك و طيبة قلبك و كلامك الحلو الموزون و خفة دمك و حبك .. ماتعزيش على إللى خلقنا و خلقك يا حبيبتى. إن لله وإن إليه راجعون.