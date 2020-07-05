هتوحشنا شياكتك ولباقتك.. إنجى المقدم تنعى رجاء الجداوى برسالة مؤثرة

نشر الفنانه انجى المقدم صور جديده عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.





وظهر ت فى الصور برفقه الفنانه رجاء الجداوى من اول اعمالها و كتبت معلقه :" من اول ما بدأت اظهر على الشاشة و انتى كنتى معايا و لحد آخر مشهد مثلته و انتى برضو كنتى معايا .. هتوحشينى يا جوجا ياللى كنتى دايما بتشجعينى و تقوليلى كلام حلو يا طيبة يا كريمة يا صاحبة احلى اكلة مسقعة كلتها فى حياتى"





وتابعت:"هتوحشنا شياكتك و لباقتك و كرمك و طيبة قلبك

‎كلامك الحلو الموزون و خفة دمك و حبك .. ماتعزيش على إللى خلقنا و خلقك يا حبيبتى.

‎إن لله وإن إليه راجعون".









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ورحلت الفنانة رجاء الجدواي عن عالمنا بعد صراع مع فيروس كورونا استمر لأكثر من 40 يوما، حيث تدهورت حالتها الصحية بشدة خلال الأيام الأخيرة.





وأجرت رجاء الجداوي تحليلها الأول يوم 27 مايو الماضي، وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد أن شعرت 28 رمضان الماضي بارتفاع درجة الحرارة والتي وصلت لـ39 درجة، عقبها أجرت التحاليل التي أثبتت إيجابية إصابتها، ونقلت للغرفة 212 بالدور الثاني في مستشفى عزل أبو خليفة لتلقي العلاج اللازم.





وتدهور حالة رجاء الجداوي قبل الوفاة

وتدهورت حالتها ووضعت على إثرها في العناية المركزة، ، بعد أن عانت من نقص في نسبة الأكسجين في الدم، ترواح نسبته بين 87 إلى 89%، ووضعت "ماسك فنتوري" للأكسجين، ووضعت على جهاز تنفس صناعي "سباب" غير تدخلي، ومع تدهور حالتها وضعت على أنبوبة حنجرية، ولفظت أنفاسها الأخيرة في الساعة الخامسة والنصف صباح اليوم