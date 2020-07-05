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رياضة

بمساعدة ميسي.. لويس سواريز يعيد التقدم لـ برشلونة بهدف ثان في شباك فياريال.. فيديو

الأحد 05/يوليه/2020 - 10:28 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
تقدم الأوروجواياني لويس سواريز لفريقه برشلونة بإضافته الهدف الثاني في شباك فياريال، في المباراة التي تجمعهما، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني " لا ليجا".

البارسا سجل أول أهداف اللقاء سريعًا في الدقيقة الثالثة عن طريقه بو توريس مهاجم فياريال بالخطأ في مرماه، بعد تحويله تسديدة جريزمان في شباك فريقه.

وعادل نادي فياريال النتيجة في الدقيقة 14، عن طريقه مهاجمه جيرارد مورينو من هجمة مرتدة منظمة.

وفي الدقيقة 20، راوغ الأرجنتيني ليونيل ميسي دفاعات فياريال، قبل أن يمرر كرة في الجهة اليسرى للويس سواريز، والذي سدد الكرة بباطن القدم اليمنى، لتسكن شباك مرمى فياريال، معلنًا عن الهدف الثاني للبارسا.

وجاء تشكيل برشلونة للمباراة كالآتي:

في حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع:نيلسون سيميدو - جيرارد بيكيه - كليمونت لينجليه - جوردي ألبا

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - أرتورو فيدال - سيرجي روبيرتو

خط الهجوم: ليونيل ميسي - أنطوان جريزمان - لويس سواريز.

ويحتل نادي برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 70 نقطة، خلف نادي ريال مدريد صاحب الصدارة بفارق 7 نقاط، والذي انتصر اليوم على أتلتيك بيلباو بهدف نظيف.
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