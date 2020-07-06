داليا أيمن: عودة السياحة مرة أخرى دليل على أن مصر آمنة





وأضافت داليا أيمن خلال برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أن الفنادق بشرم الشيخ والغردقة بدأت باستقبال السياح مرة أخرى من خلال النصف التشغيلي الخاص بهم والالتزام بالإجراءات الاحترازية.





وتابعت أن عجلة الحياة يجب أن تدور مرى أخرى ويستمر الإقتصاد فى العمل، متابعة أن إستقبال العديد من السياح مرة أخرى فى ذلك الوقت القليل يدل على رغبة السياح بالعودة مرة أخرى إلى مصر.





وأكدت أن عودة السياحة تعتبر دليلا على أن مصر آمنة وتحافظ على جميع الإرشادات الخاصة بالوقاية من كورونا.

قالت الإعلامية داليا أيمن، إنه بعد فك الحظر وعودة الحياة مرة أخرى شهدت السياحة على مدار الأيام الأخيرة نشاطا مرة أخرى تدريجيا، حيث يجب أن يتم التعايش مع الوضع مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية.