موجز السوشيال ميديا.. نجوم الفن يواصلون نعي رجاء الجداوي | محمد رمضان يشوق جمهوره بأغنيته الجديدة...آية عبد الرحمن تعود للعمل بعد شفائها من كورونا

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:













أعلنت الإعلامية آية عبد الرحمن منشور تمام شفائها من فيروس كورونا، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و قالت آية :مساء الورد .. بعد غياب ٤٠ يوم عن بيتي التاني #اكسترا_نيوز وتمام الشفاء الحمدلله الليلة يتجدد لقائي بحضراتكم في برنامج #الحقيقة في تمام الثامنة والخمس دقائق بتوقيت القاهرة إن شاء الله.













نعت الفنانة هند صبرى، الفنانة رجاء الجداوي،التي توفيت أمس متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا

ونشرت هند صبري صورة برفقة رجاء الجداوي عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".









نشر الفنان محمد رمضان، صورة جديدًة له من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وظهر محمد رمضان فى الصورة من كواليس تصوير كليب "تيك توك".





وعلق محمد رمضان قائلًا:"قريبا..أغنية تيك توك"ثقة في الله النجاح









نشرت الفنانة درة صورا جديدة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".









واحتفلت درة بوصولها إلى 12 مليون متابع عبر انستجرام، وعلقت قائلة : "١٢ مليون ،أنتم شمسي التي تعطيني طاقة ونور ودفء وتشعرني بونس حتّى في أيام وحدتي.. شكرا على وجودكم ومتابعتكم وحبّكم و كل شيء إيجابي".









نعت الفنانة أمينة خليل ، الفنانة رجاء الجداوي التي توفيت أمس بعد صراع مع فيروس كورونا داخل مستشفى العزل بالإسماعيلية.









ونشرت أمينة خليل ، عبر خاصية الاستوري عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة للفنانة رجاء الجداوي وعلقت قائلة: "تفضلي دايما في عنينا ملكة وفي قلوبنا أم وفي أيامنا صديقة وفي حياتنا نجمة ..ربنا يرحمك و يصبر كل حبايبك وعمري ما هنسي كل الي انا اتعلمت منك وكل الكلام الحلو الي كنا بنقول والحواديت الي كنتي بتحكيها توحشينا يا جوجو ".









نشر عصام الحضرى لاعب منتخب مصر سابقا، صور ة جديدة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وظهر عصام الحضرى من امام البحر مشاركا جمهورة استمتاعة بالاجواء الصيفية



