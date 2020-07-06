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فن

محمد رمضان يشوق جمهوره بأغنيته الجديدة " تيك توك"

الإثنين 06/يوليه/2020 - 12:17 م
محمد رمضان
محمد رمضان
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ميرنا محمود
نشر الفنان محمد رمضان، صورة جديدًة له من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهر محمد رمضان فى الصورة من كواليس تصوير كليب "تيك توك".


وعلق محمد رمضان قائلًا:"قريبا..أغنية تيك توك"ثقة في الله النجاح 


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و حققت أغنية كورونا فيروس لـ الفنان محمد رمضان، مشاهدات وصلت إلى 16 مليونا و972 ألف مشاهدة، منذ طرحها عبر قناة «رمضان» الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، يوم 10 يونيو الماضي ، وحققت تفاعلًا كبيرًا بين رواد السوشيال ميديا. 

وتعاون محمد رمضان مع محمد سامي في كليب "كورونا فيروس" وتم تصويره فى أحد أماكن التصوير بالمريوطية، وصور سامى الكليب على مدار يومين اعتمادا على الرقصات الاستعراضية و الصورة المبهرة.

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