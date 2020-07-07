عمر يستغيث بسبب حذفه من البطاقة التموينية لوالدته والمدرج بها

شكا المواطن عمر محمد مختار توفيق ، المقيم فى منزل حيان ههيا فى محافظة الشرقية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من حذفه من البطاقة التموينية الخاصة بوالدته والمدرج بها لصرف الخبز فقط دون إبداء أسباب .





ويقول فى رسالته: عند توجهى لمكتب التموين للسؤال عن سبب الحذف أجابوا بأن خطأ فى قاعدة بيانات الوزارة .

للتواصل مع القارئ

01060274335

أقراء ايضا :









ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



