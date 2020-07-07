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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 7-7-2020 بمحافظات مصر

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 09:16 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
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نورهان رأفت
استعرض برنامج صباح الخير يا مصر المذاع على التليفزيون المصري، تقرير فيديو عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 7-7-2020، حيث تشهد البلاد ارتفاعا فى درجات الحرارة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة:
الصغرى العظمى

القاهرة العظمى 39 الصغرى 25 

مطروح العظمى 29 والصغرى 22

دمياط العظمى 32 والصغرى 24 

السويس العظمى 38 والصغرى 22

الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24 

بورسعيد العظمى 32 والصغرى 24 

الإسماعيلية العظمى 39 والصغرى 22

العريش العظمى 32 والصغرى 22

سوهاج العظمى 40 والصغرى 25 

الأقصر العظمى 41 والصغرى 25 

الوادي الجديد العظمى 43 والصغرى 26 

قنا العظمى 40 والصغرى 26

أسوان العظمى 42 والصغرى 28 

حلايب العظمى 35 والصغرى 29
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