AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

وكيل تعليم الفيوم يتابع سير العمل بمركز توزيع أسئلة الثانوية العامة 2020

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 09:34 ص
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود
تفقد الدكتور محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم، مركز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2020 الرئيسي بمحافظة الفيوم في الساعة السادسة من صباح اليوم.

وذلك بحضور  حسن محمد حسن مدير شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية، وأعضاء المركز واللجنة الثلاثية للوقوف على الإجراءات التي تم اتخاذها لتأمين صناديق الأسئلة.


وتابع وكيل تعليم الفيوم تنفيذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة بمركز التوزيع في مواجهة فيرس كورونا المستجد، للاطئنان على التأمين الخاص بصناديق الأسئلة.

وأكد عبدالله، أنه يتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقوات المسلحة لتأمين خطوط سير السيارات المسئولة عن تسليم الأسئلة إلى اللجان الامتحانية ذهابا والعودة بأوراق إجابات الطلاب خلال أيام الامتحانات وفقا للجدول الوزاري المعلن.

كما تقدم وكيل تعليم الفيوم بالشكر إلى فريق العمل بالمركز وكذلك رجال الأمن، للجهد المتميز المبذول فى العمل، وانضباط وانتظام العمل بمركز توزيع الأسئلة.
وكيل تعليم الفيوم يتابع سير العمل بمركز توزيع أسئلة الثانوية العامة 2020
وكيل تعليم الفيوم يتابع سير العمل بمركز توزيع أسئلة الثانوية العامة 2020
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعقيم وتطهير مقار اللجان..تعليم مطروح يبحث الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة

تعليم الفيوم: امتحانات الثانوية العامة أمن قومى وتركيب 43 بوابة إلكترونية وتعقيم اللجان

المحمول محظور.. اجتماع طارئ لوكيل تعليم الفيوم مع أعضاء لجنة إدارة امتحانات الثانوية العامة

وكيل تعليم الفيوم يتفقد استراحات معلمي امتحانات الثانوية العامة

وكيل تعليم الفيوم يتفقد مركز توزيع أسئلة الدبلومات الفنية

وكيل تعليم الفيوم يتابع سير العمل بمركز توزيع أسئلة الثانوية العامة

ترشيحاتنا

أعمال صالحة يحبها الله.. اغتنم 11 عملًا يدخلك الجنة

معلمي في الثانوية.. الفنانة ياسمين غيث تروي تفاصيل التحرش بها

بأقل مجهود .. أسرع حيلة للتخلص من دهون البطن المزعجة

ما بين التجديد والإنشاءات.. تعرف على مفاجآت نادي الزمالك للجماهير

جنون الاعتداءات.. رجل يغتصب طفلة بعد إصابتها بجروح مميتة ويتركها في الغابة

تحدي عبد الحفيظ وإصرار كهربا يخطفان الأجواء في الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة مريضة سرطان بريطانية بعد تأخر علاجها بسبب أزمة كورونا

عاش هنا يوثق رحلة صالح مرسي مع أدب الجاسوسية.. وكواليس كتابته رأفت الهجان من 3 صفحات حصل عليها من المخابرات وعناده مع والده لمنعه من القراءة

بـ كاش مايوه.. درة تخطف الأنظار بملابس صيفية