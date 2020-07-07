وكيل تعليم الفيوم يتابع سير العمل بمركز توزيع أسئلة الثانوية العامة 2020

تفقد الدكتور محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم، مركز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2020 الرئيسي بمحافظة الفيوم في الساعة السادسة من صباح اليوم.





وذلك بحضور حسن محمد حسن مدير شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية، وأعضاء المركز واللجنة الثلاثية للوقوف على الإجراءات التي تم اتخاذها لتأمين صناديق الأسئلة.









وتابع وكيل تعليم الفيوم تنفيذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة بمركز التوزيع في مواجهة فيرس كورونا المستجد، للاطئنان على التأمين الخاص بصناديق الأسئلة.





وأكد عبدالله، أنه يتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقوات المسلحة لتأمين خطوط سير السيارات المسئولة عن تسليم الأسئلة إلى اللجان الامتحانية ذهابا والعودة بأوراق إجابات الطلاب خلال أيام الامتحانات وفقا للجدول الوزاري المعلن.





كما تقدم وكيل تعليم الفيوم بالشكر إلى فريق العمل بالمركز وكذلك رجال الأمن، للجهد المتميز المبذول فى العمل، وانضباط وانتظام العمل بمركز توزيع الأسئلة.