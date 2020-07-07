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أخبار العالم

اليابان تعرب عن قلقها حيال وقف تأشيرات العمل الأمريكية

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 12:30 م
صدى البلد
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أ ش أ
أعربت اليابان، اليوم الثلاثاء، عن قلقها للولايات المتحدة حيال قرارها بوقف إصدار بعض أنواع تأشيرات العمل، مشيرة إلى أن هذه الخطوة لن تضر بالشركات اليابانية فحسب ولكن أيضا ستضر بالاقتصاد الأمريكي.

وقال وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجى- في مؤتمر صحفي، نقلته وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"- "تستثمر اليابان في الولايات المتحدة وتبني مصانع هناك وتشتري قطع غيار وتؤسس قنوات توزيع، مما يقدم مساهمة كبيرة للغاية في التوظيف والاقتصاد بشكل عام".
وأضاف "لقد نقلنا المخاوف من أن وقف إصدار التأشيرة يمكن أن يؤثر على ذلك".

يشار إلى أنه في 22 يونيو الماضي، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أمر تنفيذي يعلق حتى نهاية العام إصدار تأشيرات العمل التي رأى أنها "تمثل تهديدًا كبيرًا لفرص العمل للأمريكيين المتضررين من الاضطرابات الاقتصادية غير العادية الناجمة عن تفشي كوفيد-19".

وتأثر أكثر من 1400 عامل من 308 شركات يابانية على الأقل، وفقًا لمسح أجرته منظمة التجارة الخارجية اليابانية بهذا الإجراء.
كما أثار وقف التأشيرة انتقادات من أكبر لوبي أعمال في اليابان، وقال هيرواكي ناكانيشي رئيس اتحاد الأعمال الياباني، الشهر الماضي، إنه "يشكل مشكلة خطيرة" لعمليات الشركات اليابانية.
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