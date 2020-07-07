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اقتصاد

وزيرة التخطيط: الدولة حدت من فقدان الوظائف في ظل أزمة كورونا

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 08:03 م
وزيرة التخطيط والتنمية
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
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آية الجارحي
قالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة والعاملين في القطاع غير الرسمي، والحد من فقدان الوظائف فى ظل أزمة كوفيد-19.

وأضافت "السعيد"، أن الحكومة المصرية أنشأت لجنة وطنية برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ بهدف تنسيق الجهود الوطنية التي تبذلها الحكومة والمؤسسات المالية والمجتمع المدني لدعم العمال المتضررين من الأزمة.

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وفى سياق آخر أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر اعتمدت استراتيجية وطنية لتطوير الإحصاءات بنهاية ٢٠١٩ بهدف دمج البيانات الإحصائية في عملية التخطيط الوطني وصنع السياسات، لضمان استناد جميع القرارات المتخذة إلى الأدلة.

كان ذلك خلال كلمة د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الثلاثاء أثناء مشاركتها بفعاليات اليوم الأول للمنتدي السياسي رفيع المستوي المعني بمتابعة أهداف التنمية المستدامة، والذي يعقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة عبر تقنية الفيديو كونفرانس في الفترة من 7 إلي 16 يوليو الجاري.
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