وزيرة التخطيط: الدولة حدت من فقدان الوظائف في ظل أزمة كورونا

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كما أصدرت وزارة التخطيط ر تقريرًا حول قطاع السياحة بخطة العام المالى 20/2021 وتحدد أهم الإجراءات للنهوض به ومواجهة تداعيات كورونا..5.2 مليار جنيه استثمارات مقدرة للقطاع في العام الجديد