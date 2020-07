أول تعليق من محمد الشناوي بعد تمديد عقده: الأهلي بيتى وفخور إني جددت

View this post on Instagram

النادي الأهلي بيتي ومحدش بيفكر مرتين قبل ما يروح بيته. سعيد وفخور إني جددت عقدي مع النادي الأهلي وإن شاء الله الموسم ده يكون أقوى ونعوض بيه كل فترة التوقف اللي فاتت. @alahlyegypt #الاهلي