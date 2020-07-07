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رياضة

أول تعليق من محمد الشناوي بعد تمديد عقده: الأهلي بيتى وفخور إني جددت

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 08:07 م
محمد الشناوي
محمد الشناوي
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محمد بدران

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي ، عن تمديد عقد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم لمدة خمس سنوات قادمة.

ونشر محمد الشناوي صور له أثناء توقيع العقود وعلق قائلًا "النادي الأهلي بيتي ومحدش بيفكر مرتين قبل ما يروح بيته. سعيد وفخور إني جددت عقدي مع النادي الأهلي وإن شاء الله الموسم ده يكون أقوى ونعوض بيه كل فترة التوقف اللي فاتت.

جاء ذلك فى ضوء تكليفات الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي بهدف الحفاظ على استقرار الفريق وتوفير احتياجاته الفنية استعدادا للمرحلة المقبلة، خاصة أن الشناوي من الركائز القوية والتى تعطي للنادي بإخلاص كبير.

وقال أمير توفيق إن تمديد عقد اللاعبين الكبيرين يأتي ضمن خطة متكاملة للحفاظ على قوام الفريق ودعمه باحتياجاته وفقًا لرؤية الجهاز الفني بالتنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب ولجنة التخطيط للكرة .

وأضاف أن التفاوض مع الشناوي وسعد لم يستغرق وقتا وكانت هناك استجابة سريعة وتقدير منهما لرغبة النادي في استمرارهما أطول فترة ممكنة.


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