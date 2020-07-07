توقعات بانخفاض إنتاج النفط الأمريكي إلى 11.63 مليون برميل يوميا

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الثلاثاء إن انتاج النفط الخام في الولايات المتحدة من المتوقع أن يهبط بمقدار 600 ألف برميل يوميا في 2020 إلى 11.63 مليون برميل يوميا، بما يقل عن تقديراتها السابقة لانخفاض قدره 670 ألف برميل يوميا.
وتوقعت إدارة المعلومات أيضا أن ينخفض انتاج النفط الأمريكي بمقدار 620 ألف برميل يوميا إلى 11.01 مليون برميل يوميا في 2021 وهو أيضا أقل من توقعاتها السابقة التي أشارت إلى هبوط قدره 720 ألف برميل يوميا.
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وقالت إدارة معلومات الطاقة إنها تتوقع أن يهبط الاستهلاك العالمي من النفط 8.15 مليون برميل يوميا إلى 92.89 مليون برميل يوميا، وهو انخفاض أصغر من الذي ورد في توقعاتها السابقة والبالغ 8.34 مليون برميل يوميا.
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وأضافت أن الطلب الأمريكي على النفط في 2021 من المتوقع أن يرتفع بمقدار 1.6 مليون برميل يوميا إلى 19.94 مليون برميل يوميا، مقارنة مع تقدير سابق لزيادة قدرها 1.4 مليون برميل يوميا.