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اقتصاد

إدارة معلومات الطاقة: إنتاج النفط الأمريكي يهبط لأدنى مستوى منذ مارس 2018

الخميس 18/يونيو/2020 - 01:01 ص
نفط
نفط
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رويترز
قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن إنتاج النفط في الولايات المتحدة هبط الأسبوع الماضي إلى 10.5 مليون برميل يوميا، وهو أدنى مستوى منذ مارس آذار 2018 .

وأظهرت بيانات من إدارة المعلومات أن مخزونات الخام صعدت على مدار الأسبوع المنتهي في الثاني عشر من يونيو حزيران إلى مستوى قياسي جديد عند 539.3 مليون برميل مع تسجيل المخزونات في منطقة ساحل الخليج مستوى قياسيا مرتفعا جديدا عند 307.5 مليون برميل.


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وقالت إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي إلى مستوى قياسي جديد، في حين انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وارتفعت مخزونات الخام بمقدار 1.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 يونيو حزيران لتصل إلى 539.3 مليون برميل، وذلك بالمقارنة مع توقعات محللين في استطلاع لرويترز لنزول قدره 152 ألف برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت بواقع 2.6 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وقالت إن استهلاك الخام في مصافي التكرير زاد بمقدار 116 ألف برميل يوميا في الأسبوع الماضي. وصعدت معدلات تشغيل المصافي بمقدار 0.7 نقطة مئوية على مدار الأسبوع.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة هبطت 1.7 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 257 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين لانخفاض قدره 17 ألف برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة تراجع مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.4 مليون برميل على مدار الأسبوع إلى 174.5 مليون برميل، مقابل توقعات لزيادة قدرها 2.4 مليون برميل.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام انخفض الأسبوع الماضي بمقدار 245 ألف برميل يوميا.

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