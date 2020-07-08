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برلمان

"خطة النواب" تعلن إقرار قانون التخطيط الموحد قبل نهاية دور الانعقاد الجاري

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 05:35 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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عبد الرحمن سرحان
أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، أن البرلمان سوف ينتهى من اعتماد مشروع قانون التخطيط الموحد قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، مشيرًا إلى أن لجنة الخطة والموازنة ستناقش القانون خلال الأيام المقبلة.


وأضاف النائب ياسر عمر، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن قانون التخطيط الموحد، له أهمية كبيرة لأنه مرتبط بالعديد من الملفات، لذا يسعى المجلس لإنجازه قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.


وتشمل أبرز مواد مشروع قانون التخطيط الموحد المقدم من الحكومة التالي:


- إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية.


-تحديد الوثائق التخطيطية على المستوى القومى والاقليمى والمحلى.


- تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.


-تحقيق مواد الدستوى المصرى المتعلقة بالإدارة المحلية واللامركزية. 


- يعزز من قدرة وزارة التخطيط على متابعة وتقييم الخطط والمشروعات.


- وضع منظومة منضبطه للتخطيط على كل المستويات.


- يعزز الترابط بين المخططات العمرانية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.


-يقلل فرص إهدار المال العام.


-يؤدى إلى تراجع ظاهرة المشروعات المتعثرة.
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