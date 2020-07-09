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محافظات

إزالة 76 حالة تعد على أراضي الدولة وأملاك زراعية في حملة بشوارع الغربية

الخميس 09/يوليه/2020 - 05:12 ص
صدى البلد
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احمد علي
أعلنت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف على أملاك الدولة؛ تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية.


وأسفرت جهود الحملة عن إزالة ٧٦ حالة بناء بمساحة  ٥٣٠٠ متر بنطاق قرى مركز المحلة، شملت مباني مخالفة، وبدون ترخيص متعدية على أملاك دولة وصرف وأوقاف وسكة حديد. 


وأكد اللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة أن حملات الإزالة مستمرة لاسترداد أراضى الدولة، بالتنسيق الكامل بين كافة الأجهزة المعنية، لتنفيذ وإزالة التعديات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين، ووقف أعمال البناء المخالف بدون ترخيص، وإزالة التعديات فى المهد على الأراضي الزراعية.

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