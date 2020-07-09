في مجلس الأمن.. وزير الخارجية: مصر لن تتهاون في التعامل مع أي تهديد يقترب من حدودها.. وقيام أحد الأطراف الإقليمية بنقل المقاتلين من سوريا إلى ليبيا يشكل تهديدا خطيرا

سامح شكري وزير الخارجية، في كلمته بمجلس الأمن عن تطورات الأوضاع في ليبيا:





مصر تدعم التسوية السياسية في ليبيا

دعوة مجلس الأمن بدعم وقف إطلاق النار في ليبيا

الدول الأعضاء في مجلس الأمن ملزمة بمكافحة الإرهاب في ليبيا

على كافة الأطراف وقف الأعمال القتالية فى ليبيا.. وهدفنا أمن واستقرار ليبيا

قيام أحد الأطراف الإقليمية بنقل المقاتلين من سوريا إلى ليبيا يشكل تهديدا خطيرا

مصر لن تتهاون في التعامل مع أي تهديد يقترب من حدودها





أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن ما يحدث في ليبيا تهديد للأمن في جميع أنحاء المنطقة، مضيفا أن سبب المأزق الليبي واضح للجميع.





وأضاف شكري، في جلسة لمجلس الأمن بشأن التطورات الليبية، أن ليبيا انغمست في أزمة متصاعدة أودت بحياة عدد لا يحصي من الأشخاص، متابعا أن الرؤى المتناقضة وتطلعات الهيمنة الإقليمية السبب في المأزق الليبي.





وأكد وزير الخارجية، أن مصر ثابتة في دعمها لكل جهد ومبادرة تهدف للتوصل إلى تسوية في ليبيا، مشيرا إلى أن مصر انخرطت بالعملية السياسية حول ليبيا وسهلت الاتصالات بين الأطراف الليب





وشدد وزير الخارجية، على ضرورة قيام المجتمع الدولي ببذل الجهود لتحقيق الاستقرار في ليبيا، مضيفا:" قوى الشر امتدت إلى ليبيا".





وأكد سامح شكري، أنه "على كافة الأطراف وقف الأعمال القتالية، وتوفير خيارات العمل السياسي؛ للتوصل إلى حل"، وتابع: "جلسة مجلس الأمن، توفر فرصة للدعوة إلى وقف إطلاق النار في ليبيا، وإنعاش المباحثات السياسية ".





وأوضح شكري ، إن الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي ملزمة بمكافحة الإرهاب في ليبيا، مضيفا أن هناك مساحات كبيرة من غرب ليبيا أصبحت توفرب موطئ قدم للتطرف وملاذا للإرهاب.





وأشار شكري، إلى أن قوى الشر سعت في كثير من الأحيان لمد ظلالها القاتمة إلى مصر باختراق حدودنا الغربية، مضيفا:" مصر تقدم المساعدة والدعم إلى ليبيا البلد الجار الذى تربطنا به روابط الأخوة.





وأضاف :" نستهدف تحقيق أمن واستقرار ليبيا بعيدا عن تدخل المليشيات والاطراف التي تزعزع الاستقرار".





ولفت وزير الخارجية، إلى إنه تم ذبح 21 مصريا في مدينة سرت بلا رحمة من قبل عناصر داعش، ودفع هذا العمل الهمجي إلى إصدار قرار حث الدول الأعضاء على مكافحة التهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليين .





وأضاف، :"أشعر بالانزعاج لعودة مقاتلي داعش للظهور في ليبيا وأغتنم الفرصة أن الدول الأعضاء ملزمة بمكافحة الإرهاب في ليبيا ".





وتابع :" قيام أحد الأطراف الإقليميين بنقل المقاتلين المتطرفين من سوريا إلى ليبيا يزيد من تفاقم الوضع في ليبيا والأمر يشكل تهديا خطيرا لأمن الليبيين ".





وأكد سامح شكري، إن مصر لن تتهاون في التعامل مع أي تهديد يقترب من حدودها، و لابد من التوقف عن دعم التطرف في ليبيا".





وأوضح سامح شكري، ان موقف مصر قائم على دعم الحل السياسي للازمة الليبية وفق ما أعلن عنه مبادرة إعلان القاهرة، الذي يتسق مع مخرجات برلين ".





واكمل سامح شكري:" يتوقف تحقيق الاستقرار في ليبيا على إعادة بناء المجلس الرئاسي وتشكيل حكومة مستقلة يوافق عليها مجلس النواب ونزع سلاح المليشيات وتوحيد المؤسسة العسكرية وضمان العدالة في توزيع الثروة".





ولفت سامح شكري إلى أن الرئيس السيسي أكد على مطالب مصر بوقف فوري لإطلاق النار في ليبيا والامتناع عن أي عمل عسكري "



