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رياضة

بعد الاعلان رسمياََ.. كيف لمع اسم طاهر محمد طاهر وتعاقد مع الأهلي

الخميس 09/يوليه/2020 - 09:11 م
طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر
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عمرو ابوبكر
أعلن النادي الأهلي رسميًا، عن ضم طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب، لمدة خمسة مواسم مقبلة، ليصبح طاهر أولى صفقات النادي الأحمر في فترة الانتقالات الصيفية للموسم الجديد.

وحصل الأهلي على توقيع طاهر محمد طاهر، اليوم الخميس، بعد إنهاء كافة الإجراءات مع المقاولون العرب، حيث أوضح أمير توفيق أن اللاعب سعيد بارتداء القميص الأحمر. 

ويستعرض لكم صدى البلد مشوار طاهر محمد طاهر قبل انضمامه لـ الأهلي.. 

- محطة واحدة محلية مع المقاولون العرب
سجل طاهر محمد طاهر الظهور الأول ضمن ناشئي نادي المقاولون العرب وهو في الثامنة من عمره، وتدرج بين صفوفه حتى وصل إلى الفريق الأول، وتم تصعيده لأول مرة موسم 2016 – 2017، ليلفت الأنظار إليه، بعدما تألق مع ذئاب الجبل منذ يومه الأول. 


وشارك طاهر مع المقاولون العرب في الدوري الممتاز هذا الموسم خلال 6 مباريات، أحرز خلالها هدفًا وحصل على إنذارين، قبل توقف المسابقة بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.


وإجمالًا شارك طاهر مع المقاولون العرب في 86 مباراة، أحرز خلالها 11 هدفًا وصنع 9 أهداف، من بينها 78 مباراة بالدوري المصري.

- طاهر محمد طاهر مع منتخب مصر

 تواجد طاهر مع منتخب مصر الأول في مباراة واحدة لمدة  4 دقائق فقط، وكانت أمام منتخب تونس، في   التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية والتي أقيمت يوم 16 من نوفمبر 2018، وفاز فيها الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.


كما شارك مع منتخب مصر تحت 20 عامًا، في 6 مباريات أحرز خلالها هدفًا، ولكن لم يسعفه الحظ في التواجد مع المنتخب الأولمبي في مباريات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا التي أقيمت في مصر، وتوج بها الفراعنة باللقب لأول مرة في التاريخ، ليتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2021، وذلك بعدما تعرض للإصابة قبل انطلاق البطولة.
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