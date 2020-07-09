وزير الثقافة الأسبق: الخيانة جزء أساسى من تكوين جماعة الإخوان.. فيديو

أكد دكتور حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق أن الخيانة جزء أساسى من تكوين جماعة الإخوان مؤكدا أن تلك الجماعة لها تاريخ حافل في الخيانة وقد تأسست نتيجة أن بريطانيا بعد ثورة 1919 انزعجت بالحركة الوطنية المصرية وكان لا بد أن يبحثوا عن حركة تقاوم الحركة الوطنية فكان التوجه لإنشاء جماعة الإخوان.





وأضاف النمنم خلال لقاء له لبرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أن جماعة الإخوان نشأت عام 1918 لإستعادة حلم الخلافة العثمانية والتي سقطت في ذلك الوقت.





وتابع وزير الثقافة الأسبق قائلا: التحالف الآن بين إسطنبول ومشروع أردوغان وجماعة الإخوان لا يجب أن نندهش منه مؤكدا أن هذا التحالف يتمنوا أن مصر تهزم في ملف سد النهضة.





وأشار الدكتور حلمي النمنم إلى أن جماعة الإخوان منذ عهد سيد قطب قاموا بتفجير القناطر الخيرية لإغراق الدلتا انتقاما من المصريين الذين يحبوا الزعيم الراحل جمال عبد الناصر في ذلك الوقت.





وقال وزير الثقافة الأسبق إ نه لا يجب أن نندهش من الخيانة فجماعة الإخوان فى الكويت ذهبوا لمعمر القافي في خيمته وطالبوه بإسقاط الكويت