سر لن تتوقعه في عمل عصير المانجو بالكافيهات

في موسم المانجو تحاول كل ربة منزل تقديم عصير طريقة عمل عصير المانجو الطبيعي بأسرار الكافيهات
المقادير
1 حبة مانجو
½ كوب قطع ثلج
3 ملعقة كبيرة سكر وجزرة صغيرة
طريقة التحضير
نغسل حبة المانجو جيدًا ثم نضعها في الفريزر حتى تتجمد ويمكن استخدامها في أي وقت تريدين .
نخرج المانجو من الفريزر ونتركها حتى تصبح طرية قليلًا ويذوب الثلج عنها ثم نقطعها دون تقشير ونضعها في وعاء .
نضع قطع الثلج في الخلاط الكهربائي ونضيف السكر وقطع المانجو وماء بارد بحيث يغمر المكونات ونشغل الخلاط حتى تمتزج المكونات جيدًا مع بعضها .
يمكن إضافة ماء حسب سماكة قوام العصير الذي تفضلونه .
نصفي عصير المانجو ونوزعه على أكواب التقديم ونزين بقطع المانجو وبذلك يكون جاهزًا .