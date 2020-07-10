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مرأة

سر لن تتوقعه في عمل عصير المانجو بالكافيهات

الجمعة 10/يوليه/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
في موسم المانجو تحاول كل ربة منزل تقديم عصير طريقة عمل عصير المانجو الطبيعي بأسرار الكافيهات 

المقادير
    1 حبة مانجو
    ½ كوب قطع ثلج
    3 ملعقة كبيرة سكر وجزرة صغيرة 

طريقة التحضير

    نغسل حبة المانجو جيدًا ثم نضعها في الفريزر حتى تتجمد ويمكن استخدامها في أي وقت تريدين .

    نخرج المانجو من الفريزر ونتركها حتى تصبح طرية قليلًا ويذوب الثلج عنها ثم نقطعها دون تقشير ونضعها في وعاء .

    نضع قطع الثلج في الخلاط الكهربائي ونضيف السكر وقطع المانجو وماء بارد بحيث يغمر المكونات ونشغل الخلاط حتى تمتزج المكونات جيدًا مع بعضها .

    يمكن إضافة ماء حسب سماكة قوام العصير الذي تفضلونه .
    نصفي عصير المانجو ونوزعه على أكواب التقديم ونزين بقطع المانجو وبذلك يكون جاهزًا .
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