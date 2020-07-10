سر لن تتوقعه في عمل عصير المانجو بالكافيهات

في موسم المانجو تحاول كل ربة منزل تقديم عصير طريقة عمل عصير المانجو الطبيعي بأسرار الكافيهات





المقادير

½ كوب قطع ثلج

3 ملعقة كبيرة سكر و جزرة صغيرة





طريقة التحضير





نغسل حبة المانجو جيدًا ثم نضعها في الفريزر حتى تتجمد ويمكن استخدامها في أي وقت تريدين .





نخرج المانجو من الفريزر ونتركها حتى تصبح طرية قليلًا ويذوب الثلج عنها ثم نقطعها دون تقشير ونضعها في وعاء .





نضع قطع الثلج في الخلاط الكهربائي ونضيف السكر وقطع المانجو وماء بارد بحيث يغمر المكونات ونشغل الخلاط حتى تمتزج المكونات جيدًا مع بعضها .





يمكن إضافة ماء حسب سماكة قوام العصير الذي تفضلونه .

نصفي عصير المانجو ونوزعه على أكواب التقديم ونزين بقطع المانجو وبذلك يكون جاهزًا .