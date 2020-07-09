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أخبار البلد

رغم أزمة كورونا.. الزراعة: فتح باب تصدير المانجو

الخميس 09/يوليه/2020 - 10:34 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
أعلنت وزارة الزراعة بدء موسم تصدير محصول المانجو  وجارى الشحن والتصدير رغم ظروف جائحة كورونا.

وأضافت أن هناك تدفقا في الصادرات الزراعية بسبب التوسع في فتح أسواق عالمية جديدة، وتطبيق المنظومة الجديدة، وتحسن جودة المنتج، لافتة إلى أنه يجرى الشحن والتصدير طبقًا للاشتراطات الحجرية، وهناك إجراءات مشددة على جميع صادرات الخضر والفاكهة، تضمن زيادة صادرات المنتجات الزراعية لجميع الأسواق العالمية، وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات.

وتواصل الإدارة المركزية للحجر الزراعى، إجراءاتها الصارمة ضد الشركات غير الملتزمة بتطبيق الإجراءات المتبعة فى التصدير، وفى حالة مخالفتها للإجراءات يتم وقف الشركة وإحالتها الى النيابة العامة ووقف التعامل مع الإدارة المركزية للحجر الزراعى، بالإضافة إلى استخدام الأختام الجديدة لدى أجهزة الحجر الزراعى فى تبخير باليتات الخشب المستخدمة فى نقل المنتجات الزراعية.

ولدى الحجر الزراعى منظومة رقابية يقوم على فحص حجرى دقيق للصادرات الزراعية طبقًا لاشتراطات الدول، وكلما يكون هناك فحص دقيق وإحكام الرقابة وتطبيق حرفى لاشتراطات الدول وذلك ، لضمان زيادة صادرات المنتجات الزراعية لجميع الأسواق العالمية. 
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