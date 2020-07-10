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محافظات

بسبب تقديم الشيشة وعدم الالتزام بمواعيد التشغيل.. غلق ٢ مقهى و٧ محلات تجارية بالبحيرة

الجمعة 10/يوليه/2020 - 10:25 ص
صدى البلد
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جمالات الدمنهورى

تمكنت الوحدات المحلية لمركزى كوم حمادة وكفر الدوار من غلق 7 محلات تجارية و2 مقهى لمخالفتهم قرارات رئيس الوزراء وتوجيهات  اللواء هشام آمنه،محافظ البحيرة بضرورة متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقرارات.


وكانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم برئاسة عميد مهندس عبدالله المليجي رئيس مركز ومدينة كوم حماده بتنظيم حملة مكبرة  بالتنسيق والتعاون مع مركز شرطة كوم حمادة برئاسة العقيد محمد فرحات مأمور مركز شرطة كوم حمادة،لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن مواعيدغلق "المحال والمطاعم والمقاهي"،والتأكد من الإلتزام بكافةالضوابط والإجراءات الوقائية لتجنب الإصابة بعدوى كورونا ،ومحاسبة المخالفين طبقا للقانون.

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وأثناء مرور الحملة على المحال تبين عدم التزام  ٧ محلات تجارية بمواعيد الغلق،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم.

وفى كفر الدوار تم غلق وتشميع 2مقهى  بكفر الدوار بسبب تقديم "الشيشة"بقرية كوم اشو، وتم مصادرة مشتملاتهما واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابهما، لمخالفتهما قرارات مجلس الوزراء وتقديم "الشيشة".


وذلك من خلال حملة مكبرة برعاية اللواء المهندس أحمد مرزوق رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار للرقابة على الأسواق والمقامة تنفيذًا لقىارات مجلس الوزراء، والخاصة بمتابعة آليات عمل المقاهي ومنع تقديم الشيشة، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


جدير بالذكر أن "الدولة" وضعت عدة اشتراطات وضوابط لإعادة تشغيل"المطاعم والمقاهي والكافتريات "من أهمها:

-إستقبال الرواد بنسبة 25%من الطاقة الاستيعابية كحد أقصى لحين إشعار آخر مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعى وحظر تقديم الشيشةوترك مسافة لا تقل عن ٢متر بين طاولات الطعام،و1متر بين كل شخص وآخر بالمائدة.

-الإعتماد على أدوات طعام أحادية الإستخدام وإزالة المفارش القماش من على موائد الطعام واستبدالها بأخرى أحادية الإستخدام،وفى حالة إستخدام المفارش القماش يتم الإلتزام بتغيير المفارش بين كل مستخدم وآخر.

-التزام العاملين بارتداء الكمامات طوال ساعات العمل وفى حالة عدم الإلتزام بتلك الضوابط يتم   سحب الرخصة الشخصية من مدير المنشآة وغلقها .

بسبب تقديم الشيشة وعدم الالتزام بمواعيد التشغيل.. غلق ٢ مقهى و٧ محلات تجارية بالبحيرة
بسبب تقديم الشيشة وعدم الالتزام بمواعيد التشغيل.. غلق ٢ مقهى و٧ محلات تجارية بالبحيرة
بسبب تقديم الشيشة وعدم الالتزام بمواعيد التشغيل.. غلق ٢ مقهى و٧ محلات تجارية بالبحيرة
بسبب تقديم الشيشة وعدم الالتزام بمواعيد التشغيل.. غلق ٢ مقهى و٧ محلات تجارية بالبحيرة
بسبب تقديم الشيشة وعدم الالتزام بمواعيد التشغيل.. غلق ٢ مقهى و٧ محلات تجارية بالبحيرة
بسبب تقديم الشيشة وعدم الالتزام بمواعيد التشغيل.. غلق ٢ مقهى و٧ محلات تجارية بالبحيرة
بسبب تقديم الشيشة وعدم الالتزام بمواعيد التشغيل.. غلق ٢ مقهى و٧ محلات تجارية بالبحيرة
بسبب تقديم الشيشة وعدم الالتزام بمواعيد التشغيل.. غلق ٢ مقهى و٧ محلات تجارية بالبحيرة
بسبب تقديم الشيشة وعدم الالتزام بمواعيد التشغيل.. غلق ٢ مقهى و٧ محلات تجارية بالبحيرة
بسبب تقديم الشيشة وعدم الالتزام بمواعيد التشغيل.. غلق ٢ مقهى و٧ محلات تجارية بالبحيرة
بسبب تقديم الشيشة وعدم الالتزام بمواعيد التشغيل.. غلق ٢ مقهى و٧ محلات تجارية بالبحيرة
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