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محافظات

لمتابعة انتظام العمل.. القوى العاملة في البحيرة تتفقد الشركات بمركز بدر

الخميس 09/يوليه/2020 - 12:21 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهورى

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، استمرار العمل ودفع عجلة الإنتاج فى جميع المصانع والمشروعات الإنتاجية بنطاق المحافظة للعمل بكامل طاقتها، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للتصدي لفيروس كورونا المستجد وتطبيق إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العاملين.


وأشاد اللواء هشام آمنة بالمشاركة المجتمعية وبالدور الهام والحيوي لرجال الأعمال وأصحاب المصانع والشركات في توفير معدات الوقاية والتطهير، ومتابعة مدى التزام العمال بارتداء الكمامات والقفازات.


ووجه المحافظ باستمرار الجولات التفقدية للوقوف على طبيعة الأوضاع بمختلف الشركات والمصانع، خاصة التي تحتوي على أعداد كبيرة من العمال ومدى  تطبيق الإجراءات الوقائية بها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


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فى هذا السياق، قامت لجنة مشكلة من السيد الخطيب، مدير مديرية القوى العاملة بالبحيرة، والمهندس حامد العـفـري، مديـــر إدارة السـلامة، ومديرى مكتب عمل بدر ومكتب السلامة بكوم حمادة، بجولة ميدانية تفقدية على عدة شركات بناحية مركز بدر


كما قاموا بالمرور على سيارة التدريب المهني بقرية الخرطوم ببدر، وذلك للوقوف على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية بها، والاطمئنان على خلوها من أي مخالفات وقائية وارتداء العاملين للكمامات والقفازات واستخدام المطهرات واستمرار أعمال التعقيم بصفة مستمرة للحماية من انتشار فيروس كورونا المستجد

لمتابعة انتظام العمل.. القوى العاملة في البحيرة تتفقد الشركات بمركز بدر
لمتابعة انتظام العمل.. القوى العاملة في البحيرة تتفقد الشركات بمركز بدر
لمتابعة انتظام العمل.. القوى العاملة في البحيرة تتفقد الشركات بمركز بدر
لمتابعة انتظام العمل.. القوى العاملة في البحيرة تتفقد الشركات بمركز بدر
لمتابعة انتظام العمل.. القوى العاملة في البحيرة تتفقد الشركات بمركز بدر
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