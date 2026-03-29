داليا الأتربي تشيد باحباط الداخلية مخطط حركة حسم الارهابية: تعكس يقظة الأمن لردع أي تهديد

أشادت النائبة داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ، ببيان وزارة الداخلية بشأن نجاح الأجهزة الأمنية في ضبط خلية إرهابية واحباط مخطط حركة حسم إلارهابية مؤكدة أن هذه الضربة الاستباقية يعكس يقظة الدولة المصرية وكفاءة مؤسساتها في التصدي لكافة محاولات زعزعة الاستقرار.

وأكدت الأتربي - في تصريح اليوم - أن الضربات الاستباقية التي تنفذها وزارة الداخلية تمثل ركيزة أساسية في مواجهة الإرهاب، مشيرة إلى أن ما تحقق هو نتيجة لتكامل الجهود بين مختلف أجهزة الدولة، وقدرتها على رصد ومتابعة العناصر المتطرفة وإحباط مخططاتها قبل تنفيذها.

وأضافت أن استمرار هذه النجاحات يعزز حالة الأمن والاستقرار التي تنعم بها البلاد، ويوجه رسالة حاسمة بأن مصر قادرة على حماية مقدراتها والتصدي لأي تهديدات تستهدف أمنها القومي.

وشددت عضو مجلس الشيوخ على أهمية دعم المواطنين لجهود الدولة في مكافحة التطرف والجماعاعات الأرهابية ، من خلال الوعي وعدم الانسياق وراء الشائعات أو محاولات التشكيك، مؤكدة أن التكاتف بين الشعب ومؤسسات الدولة يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة هذه التحديات.

واختتمت الأتربي تصريحها بتوجيه التحية لرجال الشرطة على ما يبذلونه من تضحيات وجهود مخلصة لحماية الوطن، مؤكدة أن هذه النجاحات المتواصلة تعكس إصرار الدولة المصرية على اقتلاع جذور الإرهاب وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار