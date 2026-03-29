قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر و7 دول يدينون القيود الإسرائيلية على دور العبادة في القدس
منتخب مصر يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة إسبانيا غدا
تحذير خطير لمرضى السكر.. 3 عادات في حياتك تدمر مفعول الأنسولين
تعيين المستشار خالد ضياء نائبا للأمين العام لمجلس النواب
اختراق الدفاعات الإسرائيلية.. صاروخ باليستي إيراني يسقط وسط دولة الاحتلال
مفتي الجمهورية: إذاعة القرآن الكريم حملت رسالة كتاب الله للعالم بلغة وسطية
خالد طلعت: الأهلي يتفوق على الزمالك بـ 15 بطولة للألعاب الجماعية
تحـ رش داخل الميكروباص .. القبض على صاحب واقعة الفعل الخادش بالإسكندرية
مسؤول في نادي الأسير الفلسطيني لـ«صدى البلد»: إسرائيل تمهد لشرعنة قـ.ـتل الأسرى
هل ستغلق البنوك يوم الأحد من كل أسبوع بعد قرار المركزي؟ .. التفاصيل كاملة
فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن مستقبل أكرم توفيق
إحنا مش أقل منهم.. عمرو أديب: الأحداث المشتعلة في المنطقة تؤكد ضرورة تشكيل ناتو عربي الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

اتحاد أمهات مصر: تأخير قرارات تعطيل الدراسة أربكنا ونطالب بدمج امتحانات مارس وإبريل

ياسمين بدوي

أكدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، أن حالة التقلبات الجوية التي شهدتها عدد من المحافظات تسببت اليوم في ارتباك للطلاب وأولياء الأمور أثناء توجههم إلى المدارس.

وأوضحت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم  ، في بيان لها أن هذا الإرتباك يعود إلى التغيرات المفاجئة في الطقس و تأخر صدور قرارات تعليق الدراسة من قبل المحافظين ، حيث صدر القرار في 3 محافظات بعد وصول الطلاب إلى المدارس في ظل هذه الظروف الصعبة.

وفي هذا الإطار ، طالبت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم  الجهات المعنية، بما في ذلك المحافظين ومديريات التربية والتعليم، بضرورة الإعلان عن قرارات تعطيل الدراسة في توقيت مناسب دون تأخير ، لإتاحة الفرصة لأولياء الأمور لتنظيم أمور أبنائهم دون ضغط أو ارتباك.

وأكدت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم  ، على أهمية التواصل المباشر والسريع مع أولياء الأمور لتوضيح أي قرارات طارئة، وضمان تنظيم العملية التعليمية بمرونة، بما يحفظ سلامة الطلاب ويخفف الضغط عليهم وعلى أسرهم.

وأشارت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم  ، إلى أن توقعات الأرصاد الجوية تشير إلى سقوط الأمطار من مساء الثلاثاء وحتى صباح الخميس من هذا الأسبوع، مشددة على ضرورة أن تقوم الجهات المعنية بإتخاذ القرارات المناسبة مسبقًا لتفادي تكرار أي ارتباك وضمان استقرار سير العملية التعليمية.

كما ناشدت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم ، وزارة التربية والتعليم بأنه في ظل هذه الأجواء غير المستقرة، يمكن دراسة دمج امتحاني شهري مارس وابريل في اختبار واحد، بهدف تخفيف الضغط على الطلاب وأولياء الأمور.

تعطيل الدراسة في المدارس

وكانت حالة من الارتباك أصابت طلاب المدارس وأولياء امورهم اليوم ، بعد صدور قرارات مفاجئة تنص على تعطيل الدراسة في المدارس اليوم بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية لسوء الأحوال الجوية .

 فوجئ أولياء الأمور برسائل من المدارس تطالبهم بالحضور لأخذ أبنائهم بعد بدء اليوم الدراسي ، ومن أبرز الرسائل التي وصلت للأهالي اليوم : “صباح الخير عليكم جميعا الأولاد اللي جاءوا إلى المدرسة برجاء الذهاب للمدرسة لأخذ الطلاب دلوقتي وهذا  قرار من محافظ الجيزة”.

وفوجئ الطلاب بعد وصولهم للمدارس خاصة في محافظتي القاهرة والجيزة ، بأن المدارس تبلغهم بقرار تعليق الدراسة اليوم وتطالبهم بالعودة إلى منازلهم بالتزامن مع موجة الأمطار التي تضرب مصر حالياً .

وعبر أولياء الأمور عن استيائهم من تأخر اعلان قرار تعطيل الدراسة في المدارس اليوم ، وقال الأهالي : ينفع قرار يطلع بعد ما الولاد وصلوا المدرسه ، يعني مطر بيمطر من ٤ الفجر ، تطلعوا القرار 8 الصبح.

وأضاف أولياء الأمور : “اتخاذ القرار كان متأخر للأسف ربنا بسلم من تكدس الطلاب الان وهم خارجين” ، وأضافت ولية أمر أخرى : المفروض يكون فيه لجنة لإدارة الأزمات حتى لو الموضوع مفاجئ اللجنة تتصرف في ساعتها.

المدارس اتحاد أمهات مصر أمهات مصر مؤسس اتحاد أمهات مصر تعليق الدراسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

كيمي أنتونيللي
المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

