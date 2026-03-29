اتحاد أمهات مصر: تأخير قرارات تعطيل الدراسة أربكنا ونطالب بدمج امتحانات مارس وإبريل

أكدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، أن حالة التقلبات الجوية التي شهدتها عدد من المحافظات تسببت اليوم في ارتباك للطلاب وأولياء الأمور أثناء توجههم إلى المدارس.

وأوضحت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم ، في بيان لها أن هذا الإرتباك يعود إلى التغيرات المفاجئة في الطقس و تأخر صدور قرارات تعليق الدراسة من قبل المحافظين ، حيث صدر القرار في 3 محافظات بعد وصول الطلاب إلى المدارس في ظل هذه الظروف الصعبة.

وفي هذا الإطار ، طالبت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم الجهات المعنية، بما في ذلك المحافظين ومديريات التربية والتعليم، بضرورة الإعلان عن قرارات تعطيل الدراسة في توقيت مناسب دون تأخير ، لإتاحة الفرصة لأولياء الأمور لتنظيم أمور أبنائهم دون ضغط أو ارتباك.

وأكدت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم ، على أهمية التواصل المباشر والسريع مع أولياء الأمور لتوضيح أي قرارات طارئة، وضمان تنظيم العملية التعليمية بمرونة، بما يحفظ سلامة الطلاب ويخفف الضغط عليهم وعلى أسرهم.

وأشارت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم ، إلى أن توقعات الأرصاد الجوية تشير إلى سقوط الأمطار من مساء الثلاثاء وحتى صباح الخميس من هذا الأسبوع، مشددة على ضرورة أن تقوم الجهات المعنية بإتخاذ القرارات المناسبة مسبقًا لتفادي تكرار أي ارتباك وضمان استقرار سير العملية التعليمية.

كما ناشدت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم ، وزارة التربية والتعليم بأنه في ظل هذه الأجواء غير المستقرة، يمكن دراسة دمج امتحاني شهري مارس وابريل في اختبار واحد، بهدف تخفيف الضغط على الطلاب وأولياء الأمور.

تعطيل الدراسة في المدارس

وكانت حالة من الارتباك أصابت طلاب المدارس وأولياء امورهم اليوم ، بعد صدور قرارات مفاجئة تنص على تعطيل الدراسة في المدارس اليوم بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية لسوء الأحوال الجوية .

فوجئ أولياء الأمور برسائل من المدارس تطالبهم بالحضور لأخذ أبنائهم بعد بدء اليوم الدراسي ، ومن أبرز الرسائل التي وصلت للأهالي اليوم : “صباح الخير عليكم جميعا الأولاد اللي جاءوا إلى المدرسة برجاء الذهاب للمدرسة لأخذ الطلاب دلوقتي وهذا قرار من محافظ الجيزة”.

وفوجئ الطلاب بعد وصولهم للمدارس خاصة في محافظتي القاهرة والجيزة ، بأن المدارس تبلغهم بقرار تعليق الدراسة اليوم وتطالبهم بالعودة إلى منازلهم بالتزامن مع موجة الأمطار التي تضرب مصر حالياً .

وعبر أولياء الأمور عن استيائهم من تأخر اعلان قرار تعطيل الدراسة في المدارس اليوم ، وقال الأهالي : ينفع قرار يطلع بعد ما الولاد وصلوا المدرسه ، يعني مطر بيمطر من ٤ الفجر ، تطلعوا القرار 8 الصبح.

وأضاف أولياء الأمور : “اتخاذ القرار كان متأخر للأسف ربنا بسلم من تكدس الطلاب الان وهم خارجين” ، وأضافت ولية أمر أخرى : المفروض يكون فيه لجنة لإدارة الأزمات حتى لو الموضوع مفاجئ اللجنة تتصرف في ساعتها.