مياه البحر الأحمر: ضخ المياه لرأس غارب اليوم بعد حدوث عطل مفاجئ

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة البحر الأحمر، عن ضخ المياه اليوم لرأس غارب، وتأجيل المناطق التى يتم الضخ لها اليوم السبت لغد الأحد، وذلك لحدوث عطل مفاجئ بخط مياه الكريمات.

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، أن من بعد يوم الأحد المقبل سيتم انتظام نوبات الضخ بكل المناطق طبقا للمواعيد المقرره أسبوعيا، حيث إن فرق الصيانة التابعة للشركة تقوم بأعمال الصيانة بالعطل وسيتم الانتهاء منه فى أسرع وقت ممكن.

كانت أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، عن إنشاء محطة تحلية جديدة بطاقة 10 لآلاف متر مكعب فى اليوم بمدينة القصير بتكلفة تزيد عن 300 مليون جنيه، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتخفيف معاناة أهالى مدينة القصير للتغلب على مشكلة ضعف المياه بالمدينة التى يصل عدد سكانها لأكثر 65 ألف نسمة.

وقام مسئولو الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بإدراج إنشاء محطة تحلية جديدة، على أن يتم البدء فى إنشائها الشهر الجارى، كمرحلة أولى، على أن يتم مضاعفة كمية الضخ فى المرحلة المستقبلية، وجار عملية إنهاء تخصيص قطعة الأرض لشركة مياه الشرب والصرف الصحى وهى القطعة الملاصقة لمحطة التحلية القائمة حاليًا لإنشاء محطة تحلية جديدة.