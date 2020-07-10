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محافظات

رئيس مدينة الغردقة: فحص 68 منزلًا لحصر المستحقين لوحدات بديل العشوائيات

الجمعة 10/يوليه/2020 - 03:00 م
صدى البلد
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إبراهيم جادالله

أجرت اليوم بالقاعة الرئيسية بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة القرعة المعلنة للمواطنين المستحقين للبلوكات والوحدات السكنية بديل العشوائيات، والتي صدق عليها اللواء عمرو حنفى محافظ البحرالاحمر، وذلك طبقآ للكشوف المعلنة والمرفقة وهي عبارة ثلاثة وأربعون بلوك وخمسة وعشرون وحدة سكنية، على ان يتم التعاقد على الاستلام بعد سداد المستحقات المالية والتى تنتهى فى 16 يوليو.

جدير بالذكر ان الوحدة المحلية اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية من تعقيم للقاعة وأخذ المسافات الآمنة بين الحضور حرصا على سلامة المواطنين للوقاية من فيروس كورونا .

أكد «وجدى» بأن قامت اللجنة برئاسة المدينة والتي تضم الشؤون القانونية وايرادات حي شمال وحي جنوب وأعضاء اللجنة بعمل فحص ٦٨ اسره بمنطقة جبل العفش وجبل مجاهد لإعداد الكشوف اللازمة لقيامهم بالتوريد على البلوكات والوحدات السكنية، بناء على توجيهات المحافظ.

أشار رئيس المدينة أن عمل القرعة تتم بمنتهى الشفافية والحيادية من خلال إعادة حصر المستحقين في المنطقة على وضعها الحالي خلال توزيع الوحدات السكنية البديلة للمباني غير الآمنة بالمنطقة، لافتة إلى أن هذا المشروع سيساهم بشكل كبير في القضاء على المناطق العشوائية بمدينة الغردقة و أن الوحدات جاهزة لتسكين المواطنين للإقامة.

 


رئيس مدينة الغردقة: فحص 68 منزلًا لحصر المستحقين لوحدات بديل العشوائيات
رئيس مدينة الغردقة: فحص 68 منزلًا لحصر المستحقين لوحدات بديل العشوائيات
رئيس مدينة الغردقة: فحص 68 منزلًا لحصر المستحقين لوحدات بديل العشوائيات
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