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تعليم

وزير التعليم: وفرنا نسخا مجانية من تطبيق Mathematica على بنك المعرفة المصري

الأحد 12/يوليه/2020 - 07:32 ص
بنك المعرفة المصري
بنك المعرفة المصري
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ياســـمين بدوي
أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مصر قد تمكنت من الحصول علي نسخ مجانية من "Mathematica" من شركة Wolfram.


وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن هذا التطبيق يعد من أعظم تطبيقات الكمبيوتر للتعامل مع الرياضيات وكل ما يرتبط بها من علوم.


وقال وزير التربية والتعليم : هذا التطبيق الرائع متوفر الآن على موقع بنك المعرفة المصري.


وأضاف قائلا : أدعوكم لزيارة هذا الرابط للوقوف على أحدث التطورات في هذا التطبيق كما ادعوكم لزيارة بنك المعرفة المصري لتحميل البرنامج.


وأكد وزير التربية والتعليم أن هناك محاضرة جديدة مباشرة عبر الإنترنت باللغة العربية يوم 14 من يوليو بعنوان الرياضيات العامة في ماثيماتيكا، مشيرًا إلى أن المصريين يتمتعون برخصة مجانية لاستخدام ماثيماتيكا، فيمكنهم حضور هذه المحاضرة مجانا.


وأوضح أن هذه المحاضرة ستقدم عرضا مباشرا عن استخدامات ماثيماتيكا المختلفة في التفاضل والتكامل والجبر والإحصاء ومواضيع أخرى.


وقال : يعتبر هذا العرض مقدمة لاستخدامات ماثيماتيكا في الرياضيات ويناسب فئات التعليم المختلفة من باحثين ومدرسين وطلاب. مدة هذا العرض بحد أقصى ساعة ونصف.


وأكد أن المحتوى سيتمثل في :
دقة الأرقام
العمليات الجبرية
حل المعادلات
التفاضل والتكامل
المعادلات التفاضلية
الاختصار
الاحتمالات والإحصاء
استكمال وتقدير الدوال

ويمكن لمن يهمه الأمر تسجيل الحضور الان من الرابط:

وقال : إذا كنت تريد تنفيذ أوامر المحاضرة أثناء العرض فتأكد من تحميل برنامج ماثيماتيكا، تركيبه وتفعيله أيضا على جهازك قبل المحاضرة. أو يمكنك تحميل نسخة تجريبية لمدة 15 يوما من:


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