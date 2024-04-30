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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش السوري يستهدف بقذائف الهاون مواقع هيئة تحرير الشام الإرهابية

ارشيفي
ارشيفي

استهدفت وحدات الجيش السوري بقذائف الهاون مواقع هيئة تحرير الشام الإرهابية في محيط بلدات كفر عمة وكفر تعال و القصر بريف حلب الغربي.

وفي جانب آخر؛ حلق الطيران المروحي التابع لقوات الإحتلال الأمريكي فوق قاعدة حقل غاز كونيكو وصولاً إلى حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي.

وكانت وحدات الجيش السوري نفذت قصفا مدفعيا وصاروخيا  على تحركات تنظيم جبهة النصرة الإرهابي على محور قرية القصر في ريف حلب الغربي.

وبالامس؛ استهدف الجيش العربي السوري بالمدفعية الثقيلة محيط قرية كفر عويد بريف إدلب الجنوبي.

وكانت قناة الميادين أفادت بأن عددا من عناصر القوات الرديفة للجيش السوري استشهدوا وأصيب آخرون جراء تعرض حافلتهم لكمين شمالي السخنة في بادية حمص الشرقية.

وفي وقت سابق؛ استهدف الجيش السوري مواقع هيئة تحرير الشام الإرهابية في قرى وبلدات ريف حلب الغربي.

وكانت  وحدات الجيش السوري استهدفت بطائرتين مسيّرة انتحارية أهداف معادية للمجموعات الإرهابية المسلحة في ريف حلب الغربي.

فيما نفذ سلاح الجو الحربي السوري والروسي المشترك غارات جوية مكثفة على تحركات لتنظيم داعش الإرهابي في وقت سابق  تم رصدها بالتعاون مع طيران الاستطلاع الروسي ، قدمت من مناطق الـ55 كم الواقعة تحت سيطرة قوات الاحتلال الأمريكي، لمهاجمة نقاط وحدات الجيش العربي السوري في البادية السورية.

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