لعلاج مصابي فيروس كورونا.. مستشفيات جامعة حلوان تبدأ تجارب سريرية

أعلن الدكتور محمد القصاص، رئيس قسم الأمراض المتوطنة بكلية طب حلوان، أخذ الموافقات لبدء التجارب العلاجية السريرية على مرضى كوفيد 19 بهدف إثبات فعالية أحد الادوية فى العلاج، بهدف المشاركة في حل الازمة الحالية من انتشار فيروس كورونا المستجد ونظرًا لاهتمام جامعة حلوان فى الوصول إلى علاج فعال لفيروس كورونا المستجد، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة.





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وأفاد "القصاص" في بيان، الأحد، بأنه سيتم بدء التجارب السريرية على نوعين من الأدوية فى مستشفيات جامعة حلوان، حيث يعد عقار الريمدسيفير هو إحدى التجارب السريرية المستحدثة، وهو الدواء الوحيد الذي أخذ موافقات عالميا فى علاج الكوفيد 19 حيث سيتم تجربته فى عدد من المستشفيات الجامعية ومنهم مستشفي بدر الجامعي بجامعة حلوان .





وأوضح أن التجربة السريرية الثانية التي تم أخذ الموافقة عليها تتمثل فى تجربة أحد العقاقير المستخدمة فى علاج فيروس سى والمنتجة محليا فى مصر، حيث أثبتت الدراسات الأولية أن هناك بعض التشابه من حيث التركيب بين فيروس سى وفيروس كورونا المستجد، مضيفا أنه فى حالة أن ثبت نجاح هذه العقاقير في علاج فيروس كورونا المستجد ستعد قفزة كبيرة فى مجال العلاج لان هذه العقاقير متوفرة حيث يوجد أكثر من شركة محلية تنتج هذه الأدوية بما يوفر كثيرًا على الدولة، وسيكون متاح بشكل كبير ويمكن تصديره للخارج.



