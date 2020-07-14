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رياضة

حيمودي: الأهلي وحياتو كانا السبب في إيقافي عام عن التحكيم في أفريقيا.. فيديو

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 01:27 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أكد جمال حيمودي الحكم الجزائري أنه تعرض للإيقاف لمدة عام بسبب فريق النادي الأهلي؛ حيث قام باحتساب ضربة جزاء لصالح الفريق خلال نهائي بطولة دوري ابطال افريقيا 2008 أمام القطن الكاميروني.

وأضاف حيمودي في تصريحات لـ قناة " أون تايم سبورت 2 " أن عيسى حياتو رئيس الاتحاد الأفريقي وقتها كان كلمة السر في ايقافه وقتها مشددا ان ايقافه كان بقرار غير رسمي.

وتابع أنه عقب المباراة تعرض للكثير من الأزمات في المطار بالكاميرون.

أما عن حكم مباراة نصف نهائي دوري ابطال افريقيا المقبلة فأكد ان العامل الخبره سيحسم الاختيار خاصة في ظل إقامتها من مباراة واحدة.

وتوج فريق الاهلي موسم 2008 بـ لقب دوري ابطال افريقيا عقب الفوز امام القطن الكاميروني بنتيجه 2-0 في القاهرة ثم 2-2 في الكاميرون.
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