له مميزات.. العمل عن بعد بين الراحة والعناء

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آلاء حسن



ووفقا لموقع mayoclinic ، يقلل العمل عن بعد من الإجهاد والتوتر المرتبطين بالعمل، وربما يرجع ذلك لانخفاض الحاجة لاستخدام المواصلات أو التمتع بساعات أكثر مرونة وتشمل المزايا الأخرى انخفاضًا في تكاليف النقل والمزيد من الحرية في العمل بشكل مستقل.



وطالما كانت هناك



ويمكن أن يؤدي عدم وجود فاصل مادي بين



ويمكن أن تؤدي القدرة على الاتصال المستمر بأنظمة العمل الإلكترونية أيضًا إلى شعور الموظفين بأن دوامهم لا ينتهي، أو أنهم غير قادرين على أخذ استراحة من







أشارت الأبحاث إلى أن العمل عن بُعد يمكن أن يزيد الرضا الوظيفي للموظفين ويعزز التزامهم تجاه المنظمة وبل ويحسن أداءهم بشكل طفيف قبل جائحة كورونا ووفقا لموقع mayoclinic ، يقلل العمل عن بعد من الإجهاد والتوتر المرتبطين بالعمل، وربما يرجع ذلك لانخفاض الحاجة لاستخدام المواصلات أو التمتع بساعات أكثر مرونة وتشمل المزايا الأخرى انخفاضًا في تكاليف النقل والمزيد من الحرية في العمل بشكل مستقل.وطالما كانت هناك سلبيات للعمل عن بُعد بما في ذلك العزلة الاجتماعية والمهنية، وانخفاض فرص مشاركة المعلومات، وصعوبة الفصل بين العمل والوقت الشخصي.ويمكن أن يؤدي عدم وجود فاصل مادي بين النطاق المهني والنطاق الأسري إلى اقتحام الالتزامات العائلية لواجبات العمل، أو لتأثير واجبات العمل على الوقت المخصص للعائلة ويؤدي ذلك إلى استمرار الموظفين بالعمل بعد الساعات الرسمية لإثبات إخلاصهم للعمل مما يؤدي إلى الإرهاق ويمكن أن تؤدي القدرة على الاتصال المستمر بأنظمة العمل الإلكترونية أيضًا إلى شعور الموظفين بأن دوامهم لا ينتهي، أو أنهم غير قادرين على أخذ استراحة من التفكير بالعمل في نهاية اليوم.

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