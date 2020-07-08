أزمة غير مسبوقة.. فيروس كورونا يضرب سوق العمل

أكد "جاي رايدر"، رئيس منظمة العمل الدولية، اليوم الاربعاء أن جائحة فيروس كورونا تسببت في أزمة غير مسبوقة في سوق العمل، فيما دعا قادة عالميون لتوجه شامل في مكافحة تأثير جائحة فيروس كورونا على الأسواق.





وقال أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في قمة عقدتها منظمة العمل الدولية بمشاركة عشرات من رؤساء الدول والحكومات عبر الفيديو كونفراس: "لنكن واضحين.. ليس خيارا بين الصحة أو الوظائف والاقتصاد، إنهم متشابكون، إما أن نفوز على جميع الجبهات أو نخسرها جميعا".





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على صعيد أخر، يستعد وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك للكشف عن سلسلة جديدة من المبادرات والمقترحات ضمن الموازنة الحكومية بهدف مواجهة تداعيات فيروس "كورونا" وإعادة الاقتصاد لمسار التعافي.





ومن المنتظر أن يعلن "سوناك" هذا الأسبوع عن مقترحات الموازنة والتي من المتوقع أن تشمل خفضا ضريبيا والتزامات جديدة بالإنفاق وتحفيز الطلب بالتزامن مع إعادة تشغيل الاقتصاد.





كان "سوناك" أعلن في موازنة مارس عن حزمة إنفاق بثلاثين مليار جنيه إسترليني (حوالي 39 مليار دولار) لمعالجة التداعيات الفورية لـ"كورونا" على النظام الصحي وسوق العمل.





ومع ذلك، حذر مراقبون من استمرار وجود أضرار بالغة بسوق العمل البريطاني نتيجة أزمة "كورونا"، وتحتاج هذه الأزمة لحوافز أكبر في مقترحات الموازنة الجديدة.