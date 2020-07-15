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أخبار العالم

سيناتور روسي: الجيش المصري قادر على استعادة الدولة في ليبيا

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 02:44 ص
سيناتور روسي: الجيش
سيناتور روسي: الجيش المصري قادر على استعادة الدولة في ليبيا
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قسم الخارجي
أكد النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد- الشيوخ- الروسي، فلاديمير جباروف، أن تدخل الجيش المصري في النزاع في ليبيا يمكن أن يساعد على استعادة الدولة الليبية.

وأضاف السيناتور الروسي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، أن هناك حاجة بالطبع لإجراء المفاوضات واللجوء إلى حل سياسي لتسوية الوضع، لكنه تابع "إذا ساعد الجيش المصري ليبيا على استعادة الدولة.. سيكون ذلك جيدًا".

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وأوضح جباروف أن الجيش المصري تحديدا، هو الذي تمكن من استعادة الدولة في مصر بعد الإطاحة بنظام الإخوان، مشيرة إلى تطور البلاد بنجاح من بعدها.

وأشار إلى أن  مصر قلقة تجاه زعزعة استقرار الأوضاع في ليبيا.

يأتي ذلك بعد دعوة مجلس النواب الليبي، الجيش المصري، للتدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري.

وكان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري، أكد أن الساعات المقبلة قد تشهد معركة كبرى في محيط سرت والجفرة. 

وأضاف المسماري، في تصريحات صحفية، أن هناك تحركات كبيرة لميليشيات الوفاق وتركيا في محيط سرت والجفرة.
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