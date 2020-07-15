AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

يمتلكها مسبقاً.. الجيش الليبي يؤمن الحدود مع مصر بمنظومة الدفاع الجوي اس 300

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 01:21 ص
منظومة اس 300 وصواريخ
منظومة "اس 300" وصواريخ "بوك" لتأمين الحدود الليبية المصرية
Advertisements
قسم الخارجي
ذكرت وسائل إعلام روسية أن الجيش الوطني الليبي اتخذ خطوات تأمينية كبيرة للمنطقة الشرقية والحدودية مع مصر بمنظومات الدفاع الجوي المتطورة "إس 300".

ونشر الجيش الليبي  منظومات "إس 300" الروسية، بالمنطقة الشرقية الحدودية مع مصر، ثم أمن تلك المنظومة بأخرى متطورة وهي منظومة "بوك"، حسبما نقلت "روسيا اليوم" عن وكالة سبوتنيك.

فيما ذكرت مصادر أن منظومة الدفاع الجوي "إس 300" موجودة مسبقًا لدى الجيش في ليبيا.

ويهدف نشر المنظومة المتطورة- بحسب الوكالة- إلى حماية الأراضي الليبية من الهجوم التركي المحتمل بالطائرات المسيرة، والذي يدعم بقوة عمليات ميليشيات الوفاق.

يأتي ذلك؛ بعد تأكيد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري، أن الساعات المقبلة قد تشهد معركة كبرى في محيط سرت والجفرة. 

وأضاف "المسماري" في تصريحات صحفية أن هناك تحركات كبيرة لميليشيات الوفاق وتركيا في محيط سرت والجفرة.

وكان البرلمان الليبي قد دعا مصر للتدخل عسكريًا في ليبيا لمواجهة الميليشيات التركية والدفاع عن الأمن القومي المصري والليبي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد غارات الوطية.. تركيا تنشر منظومة صواريخ جديدة في ليبيا

المسماري: معركة كبرى في محيط سرت والجفرة خلال الساعات المقبلة

الجيش الليبي يعلن صد هجوم تركي في محيط سرت

الجيش الليبي: تجمعنا بمصر مصلحة حقيقية بعكس تركيا

ترشيحاتنا

محافظة القاهرة: تفحم 31 سيارة وإصابة 7 في حريق خط البترول بطريق الإسماعيلية

يمتلكها مسبقاً.. الجيش الليبي يؤمن الحدود مع مصر بمنظومة الدفاع الجوي اس 300

شاهد .. حصول هيونداي باليسايد 2021 على إصدار فاخر .. فيديو وصور

خالد عكاشة: الموقف الأوروبي يشهد انقساما فى الرأي بخصوص الأزمة الليبية

الصديقان.. تحركات سريعة من كرم جبر لإنقاذ مكرم محمد أحمد.. اتصالات بالرئاسة والدفاع.. نقله بإسعاف طائر إلى المعادي العسكري.. ونجلته تؤكد استقرار حالته

فوائد غير متوقعة للجسم عند تناول نخاع العظام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الساحل الشمالي .. ليلى أحمد زاهر فى إطلالتين مثيرتين للجدل.. شاهد

شاهد .. حصول هيونداي باليسايد 2021 على إصدار فاخر .. فيديو وصور

بالكرانيش والتل .. ملك قورة تجذب قلوب متابعيها بهذه الإطلالة