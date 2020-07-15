يمتلكها مسبقاً.. الجيش الليبي يؤمن الحدود مع مصر بمنظومة الدفاع الجوي اس 300

ذكرت وسائل إعلام روسية أن الجيش الوطني الليبي اتخذ خطوات تأمينية كبيرة للمنطقة الشرقية والحدودية مع مصر بمنظومات الدفاع الجوي المتطورة "إس 300".





ونشر الجيش الليبي منظومات "إس 300" الروسية، بالمنطقة الشرقية الحدودية مع مصر، ثم أمن تلك المنظومة بأخرى متطورة وهي منظومة "بوك"، حسبما نقلت "روسيا اليوم" عن وكالة سبوتنيك.





فيما ذكرت مصادر أن منظومة الدفاع الجوي "إس 300" موجودة مسبقًا لدى الجيش في ليبيا.





ويهدف نشر المنظومة المتطورة- بحسب الوكالة- إلى حماية الأراضي الليبية من الهجوم التركي المحتمل بالطائرات المسيرة، والذي يدعم بقوة عمليات ميليشيات الوفاق.





يأتي ذلك؛ بعد تأكيد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري، أن الساعات المقبلة قد تشهد معركة كبرى في محيط سرت والجفرة.





وأضاف "المسماري" في تصريحات صحفية أن هناك تحركات كبيرة لميليشيات الوفاق وتركيا في محيط سرت والجفرة.



