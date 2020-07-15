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حوادث

لعدم ارتداء الكمامة.. اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 2049 سائق نقل جماعي

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 12:52 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
إتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية قِبل 2049 سائق نقل جماعى لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية خلال 24 ساعة، نفيذًا لقرار مجلس الوزراء.

فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة.. عن اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل (2049) سائق نقل جماعى لعدم ارتداء الكمامة الواقية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجار استمرار الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.
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