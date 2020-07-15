يحدث في أسوان.. ختام الحملة التوعوية للقضاء على ختان الإناث

إختتمت مديرية الشئون الصحية بأسوان فعاليات الحملة التوعوية للقضاء على ختان الإناث والتى تم إطلاقها تحت شعار "احميها من الختان" على مستوى محافظة أسوان.





وستمرت فعاليات الحملة بدءًا من 20 يونيو وذلك تحت إشراف الدكتور محمد عبد المنعم سرور مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بأسوان حيث أشرف على تنفيذها الرائدات الريفيات على مستوى المحافظة .





واقرأ أيضًا:





وقال الدكتور محمد عبد المنعم، إن الحملة تهدف إلى التوعية بمخاطر الختان من المنظور الصحى والدينى والقانونى .





وكان ذلك في إطار فعاليات اللجنة الوطنية للقضاء على الختان برئاسة المجلس القومى للطفولة والأمومة ، وبالتعاون مع قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة .



