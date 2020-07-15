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محافظات

يحدث في أسوان.. ختام الحملة التوعوية للقضاء على ختان الإناث

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 03:26 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
إختتمت مديرية الشئون الصحية بأسوان فعاليات الحملة التوعوية للقضاء على ختان الإناث والتى تم إطلاقها تحت شعار "احميها من الختان" على مستوى محافظة أسوان. 

وستمرت فعاليات الحملة بدءًا من 20 يونيو وذلك تحت إشراف الدكتور محمد عبد المنعم سرور مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بأسوان حيث أشرف على تنفيذها الرائدات الريفيات على مستوى المحافظة .

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وقال الدكتور محمد عبد المنعم، إن الحملة تهدف إلى التوعية بمخاطر الختان من المنظور الصحى والدينى والقانونى .

وكان ذلك في إطار فعاليات اللجنة الوطنية للقضاء على الختان برئاسة المجلس القومى للطفولة والأمومة ، وبالتعاون مع قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة .

من جانبها قالت الدكتورة هدى مصطفى بأن مفاهيم الختان ومحاولة تغيير المفاهيم السابقة التى خلفت موروثات خاطئة أدت إلى تشويه جزء من الفتاة ، وأن المجلس القومى للمرأة يحاول تغيير هذه المفاهيم خاصة لدى سيدات الصعيد، موضحة بأن الختان عادة وليست عبادة كما يعتقد الكثيرون.
يحدث في أسوان.. ختام الحملة التوعوية للقضاء على ختان الإناث
يحدث في أسوان.. ختام الحملة التوعوية للقضاء على ختان الإناث
يحدث في أسوان.. ختام الحملة التوعوية للقضاء على ختان الإناث
يحدث في أسوان.. ختام الحملة التوعوية للقضاء على ختان الإناث
يحدث في أسوان.. ختام الحملة التوعوية للقضاء على ختان الإناث
يحدث في أسوان.. ختام الحملة التوعوية للقضاء على ختان الإناث
يحدث في أسوان.. ختام الحملة التوعوية للقضاء على ختان الإناث
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