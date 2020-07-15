حماة الوطن بالمنيا يدفع بـ 5 مرشحين في انتخابات الشيوخ

أعلن شمس الدين نور الدين أمين حزب حماة وطن بمحافظة المنيا أن الحزب قرر خوض انتخابات مجلس الشيوخ علي جميع المقاعد الفردية الـ5 المخصصة للمحافظة حيث حرص الحزب علي اختيار الأسماء ذات الثقل الشعبي والخدمي والسياسي والتي يحتاجها مجلس الشيوخ في الفترة الراهنة .





حيث تم الدفع بالمهندس محمود سعد رئيس مراكز سمالوط ومغاغة الأسبق والمشرف علي المنطقة الصناعية الحالي وابن مركز مغاغة ، وحسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين وابن مركز العدوة ، وعطا يوسف عطا المحامي وابن مركز سمالوط وابراهيم طلعت الحمايدة رجل الاعمال وصاحب الشركة العربية للتجارة والتوريدات وهيثم محمد جابر وشهرته هيثم البطران مدير عام بشركة البترول .





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