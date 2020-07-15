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أخبار البلد

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية

وزير الدفاع يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري .. فيديو وصور

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 05:17 م
الفريق أول محمد زكي
الفريق أول محمد زكي - وزير الدفاع
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محمد إبراهيم
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