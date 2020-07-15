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تراجع .. وزير الري الإثيوبي ينفي بدء ملء خزان سد النهضة
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الحكومة توافق على منحة إسبانية بـ150 ألف يورو لـ"خلق فرص عمل للشباب"
السودان: تراجع مستويات النيل بنحو 90 مليون متر مكعب
وزير الدفاع يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري .. فيديو وصور
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الأربعاء 15 يوليه 2020 - 42 : 05 م
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أخبار البلد
وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية
وزير الدفاع يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري .. فيديو وصور
الأربعاء 15/يوليه/2020 - 05:17 م
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الفريق أول محمد زكي - وزير الدفاع
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محمد إبراهيم
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الكلمات المفتاحية
وزير الدفاع
مكافحة الارهاب
رئيس الاركان
الولايات المتحدة
القيادة المركزية الأمريكية
القوات المسلحة
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