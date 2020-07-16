بومبيو: الصين ستدفع حتما ثمن جائحة كورونا

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس الأربعاء، إن العالم بالتأكيد سيجعل الصين تدفع ثمن انتشار جائحة فيروس "كورونا المستجد"، موضحًا أن التكلفة ستتجسد في تغير العلاقات مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.



وأوضح بومبيو، في تصريحات لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية، "يمكن أن نرى ذلك عندما أزور أي مكان أو أتحدث مع أي وزير خارجية، فجميهم يعرفون ما فعلته الصين بالعالم".





أكد وزير الخارجية الأمريكي "أن العالم سينظر إلى الصين بشكل مختلف وسيتعامل معها بشكل مختلف جذريا عما كان عليه قبل هذه الجائحة الكارثية".



واتخذت الولايات المتحدة عدد كبير من الإجراءات مؤخرًا ضد بكين، حيث قال ترامب إنه ليس لديه خطط للتحدث إلى الرئيس الصيني شي جين بينج، كما ذكر ترامب أنه "غير مهتم" بالسعي إلى إبرام المرحلة الثانية من الاتفاق التجاري مع الصين.



