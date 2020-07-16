AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بومبيو: الصين ستدفع حتما ثمن جائحة كورونا

الخميس 16/يوليه/2020 - 07:23 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس الأربعاء، إن العالم بالتأكيد سيجعل الصين تدفع ثمن انتشار جائحة فيروس "كورونا المستجد"، موضحًا أن التكلفة ستتجسد في تغير العلاقات مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأوضح بومبيو، في تصريحات لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية، "يمكن أن نرى ذلك عندما أزور أي مكان أو أتحدث مع أي وزير خارجية، فجميهم يعرفون ما فعلته الصين بالعالم".

أكد وزير الخارجية الأمريكي "أن العالم سينظر إلى الصين بشكل مختلف وسيتعامل معها بشكل مختلف جذريا عما كان عليه قبل هذه الجائحة الكارثية".

واتخذت الولايات المتحدة عدد كبير من الإجراءات مؤخرًا ضد بكين، حيث قال ترامب إنه ليس لديه خطط للتحدث إلى الرئيس الصيني شي جين بينج، كما ذكر ترامب أنه "غير مهتم" بالسعي إلى إبرام المرحلة الثانية من الاتفاق التجاري مع الصين.

أضاف وزير الخارجية الأمريكي أن "الحزب الشيوعي الصيني يتصرف بطريقة تشكل تهديدات حقيقية للعالم، وسوف تستجيب الولايات المتحدة على كل المستويات للتأكد من الحفاظ على الأمن القومي الأمريكي".
وأعلن بومبيو أنه سيتم اتخاذ قرار قريبا بشأن حظر تطبيق وسائل التواصل الاجتماعي الصيني "تيك توك" في الولايات المتحدة، كما سيتبعه خطوة وزارة الخارجية لفرض قيود على التأشيرة لموظفي شركات الاتصالات بما في ذلك شركة "هواوي" إذا قدمت الشركة الدعم لأنظمة - بحسب الصحيفة- تشارك في انتهاكات حقوق الإنسان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترامب يلوح بقطع العلاقات.. بومبيو: أمريكا ليس لديها دليل على انتقال كورونا من مختبر ووهان

بومبيو: الصين دمرت عينات كورونا وتسببت في خسائر فادحة للعالم

بومبيو يخبر الكونجرس أن هونج كونج لم تعد مستقلة عن الصين

بعد تفاقم التوتر.. مؤتمر صحفي لـ ترامب بشأن الصين .. اليوم

في محاولة لتخفيف حدة التوتر.. بومبيو يلتقي كبير دبلوماسيي الصين في هاواي

جاهل ولا يعرف مصلحة بلاده..أبرز ما كشفه بولتون عن ترامب في كتابه الجديد

ترشيحاتنا

تسريب سعر ومواصفات هاتف أوبو الجديد Oppo A72 5G.. صور

هل الدعاء باسم الأم يعجل الاستجابة؟.. الإفتاء تجيب

تعرضت للتحرش من سيدات.. أميرة فتحي تكشف رد فعل بعض النساء على صورتها

بعد أنباء ظهور شيكابالا مع ميدو.. خالد الغندور: بعض اللاعبين يفضلون الجانب المادي على مصلحة الفريق

من فضلك ارتدي ملابسك.. سيدة تطلب من الفتيات التستر أثناء الجلوس على الشاطئ ..صور

بعد غرق 12 شابا.. أسرة تحاول النزول إلى شاطئ النخيل فجرا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رانيا يوسف وليلى علوي وروبي الأبرز.. شاهد إطلالات النجمات خلال أسبوع

7 ماسكات طبيعة لعلاج تقصف ومشاكل الشعر

سيارة يونانية خارقة قوتها 3000 حصان.. فيديو وصور