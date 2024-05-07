بعد الهجوم على رفح.. تركيا تتوعد إسرائيل

أكد جوديت يلماز ، نائب الرئيس التركي، اليوم الثلاثاء، إن العملية الإسرائيلية في مدينة رفح في غزة تمثل جريمة حرب أخرى من قبل إسرائيل.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال يلماز على منصة التواصل الاجتماعي "اكس X"، إنه: "من خلال تنفيذ هجوم بري على رفح، بعد يوم واحد فقط من موافقة حماس على اقتراح مصر وقطر لاتفاق وقف إطلاق النار، ارتكبت إسرائيل جريمة أخرى من جرائم الحرب التي ارتكبتها في الأراضي الفلسطينية منذ 7 أكتوبر".

وأضاف أن "أنقرة ستواصل العمل من أجل معاقبة القيادة الإسرائيلية بشكل قانوني".

وقال الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم، إن معبر كرم أبو سالم مغلق لأسباب أمنية وسيعاد فتحه بمجرد أن يسمح الوضع الأمني بذلك.

وأشار إلى أن قواته سيطرت على العمليات في قطاع غزة من جانب معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

وأعلنت هيئة المعابر في غزة توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات بشكل كامل إلى قطاع غزة.

وفي وقت سابق؛ أفادت هيئة المعابر في غزة بأن الجيش الإسرائيلي اقتحم معبر رفح من الجانب الفلسطيني، فيما أفاد إعلام إسرائيلي بأنه تم إطلاق قذائف هاون على معبر كرم أبو سالم.

وكان إعلام فلسطيني أفاد بأن هناك قصفا مدفعيا عنيفا يستهدف محيط معبري رفح وكرم أبو سالم.