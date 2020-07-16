AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

رئيس منصة أستانا: أردوغان يريد فرض بلاده قوة إقليمية جديدة على العالم

الخميس 16/يوليه/2020 - 11:58 م
رندا قسيس رئيس منصة
رندا قسيس رئيس منصة أستانا السياسية
Advertisements
حسن رضوان
قالت رندا قسيس رئيس منصة أستانا السياسية فى حوار مع الكاتب الفرنسى ألكسندر ديل فال لموقع أتلانتيكو الفرنسى إن الفوضى الليبية لها نقاط مشتركة مع الفوضى السورية، حتى لو كانت السياقات الاجتماعية والعرقية والدينية مختلفة تمامًا، مؤكدة أنه ليس سرًا أن قوات الإسلاميين السوريين والتركمان تم ارسالهم من مسرح الحرب فى غرب سوريا إلى ليبيا مؤخرا بالآلاف من قبل تركيا لدعم رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج ضد القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر المدعوم من قبل مصر والإمارات وروسيا وفرنسا.
  

وأضافت رئيس منصة استانا السياسية أنه بالرغم من خطابات اردوغان عن الاخوة الليبيين المنحدرين من الأناضول والذين يمثلون بقايا الوجود العثماني وايديولوجيته الإسلامية، يتمتع الرئيس التركي ببراجماتية وعطش للسلطة وفرض ذاته كزعيم لملايين المسلمين. فهو يبحث عن وجود تركي في مختلف البلدان ولاسيما أن ليبيا تتيح له الوصول إلى المغرب وجنوب الصحراء الكبرى في افريقيا وسواحل البحر الأبيض المتوسط.


وبسؤالها حول دعم القواعد العسكرية والسياسية والاقتصادية الموالية لتركيا وتمكينها من إبرام صفقات تجارية مع العديد من البلدان الإفريقية. فإن اردوغان يملك استراتيجية طموحة وماهرة من أجل فرض تركيا تدريجيا كقوة دولية حاضرة عدة أماكن في وقت واحد.  وهنا نطرح السؤال الآتي: هل تعتقد تركيا تحت قيادة اردوغان أن باستطاعتها أن تكون قوة إقليمية كروسيا والولايات المتحدة؟


أجابت قسيس أنه بالنسبة لها، لاشك أن تركيا تغتنم جميع الفرص الموجودة في الثقوب السوداء جيوستراتيجيا في سوريا وليبيا بهدف أن تكون حاضرة في الشرق الأوسط وبعض البلدان العربية وافريقيا. وبذات الوقت لا يمكننا أن نستهين بأجندة اردوغان السياسية المحلية لأنه يستخدم أوراقا دولية متعددة لاستعادة شعبيته ضد معارضيه وخصوصا بعد فشله الذريع في الانتخابات المحلية في ٢٠١٩ أمام معارضيه من الحزب الشعبي الجمهوري. فالتوسع التركي الإسلامي إن كان في سوريا أو في بعض بلدان البحر المتوسط (الاحتياطات الضخمة من غاز "الاوفشور" اليوناني أو حتى في بعض الدول العربية، أو المسألة القبرصية وجزر بحر ايجة وما إلى ذلك) أو في ليبيا (للوصول إلى افريقيا والنفط) أو الدفاع عن حق الفلسطينيين... يمكن استخدامها داخليا للبقاء. متمثل في استخدام ملفات خارجية للبقاء في الحكم وليست ابتكارا من قبل اردوعان فجميع الدول تستخدم الملفات الخارجية لإضعاف معارضيها والاستمرار بالحكم.


وأكدت رئيس منصة استانا السياسية أن اردوغان يريد فرض بلاده كقوة إقليمية أساسية أي أن تكون لاعبا دوليا لتعزيز دورها، وبذلك يتعزز دوره كي يستطيع فرض ذاته كزعيم داخلي للوصول إلى النفط والغاز وإفريقيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وجود عسكري دائم.. ليبيا ورقة تركيا الجديدة لابتزاز أوروبا

ترشيحاتنا

القصة الكاملة لـ الرجل الأخضر مقتحم مدينة الإنتاج الإعلامي.. أصاب ضابط وأمين شرطة بقطع في الأوتار.. وهتف: الله أكبر

شيل الفيشة.. الكهرباء: ترشيد الاستهلاك شرط الحصول على الدعم

ريال مدريد يتوج بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ34 في تاريخه بعد الفوز على فياريال

مشاهير من بلدي.. الفنانة الراحلة زوزو ماضي بنت بني سويف

كهربا يخرج من حسابات الأهلي إجباريًا.. وفايلر يمنح الفرصة لـ صالح جمعة

سنخرج أمام نابولي في دوري الأبطال.. تصريح غاضب من ميسي بعد خسارة الدوري الإسباني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رياضية ملهمة.. طفلة ولدت بدون ساقين تحقق حلمها في أن تصبح لاعبة جمباز

في أوج ثقتها وقوتها.. خبيرة لغة جسد تحلل شخصية ميجان ماركل في أحدث ظهور لها

10 صور من فيلم صاحب المقام قبل طرحه في العيد