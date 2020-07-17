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فن

الراقصة جوهرة تدخن شيشة: أخبرني كيف ستسير الأمور معك

الجمعة 17/يوليه/2020 - 04:32 ص
جوهرة
جوهرة
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محمد بدران
شاركت الراقصة الروسية جوهرة، جمهورها ومتابعيها، صورة جديد لها في أحدث ظهور لها من خلال حسابها الشخصي بموقع الصور الفيديوهات الشهير"إنستجرام"

وظهرت جوهرة أثناء استمتاعها بتدخين الشيشة، واعتمدت من الناحية الجمالية على ترك شعرها مسندلًا على كتفيها ووضعت بعض اللمسات التجميلية من الماكياج التى زادت من جمالها.

وعلقت جوهرة على الصورة كاتبة :"يتفاجأ الكثير من الناس بأنني أعيش وحدي! هههههههه يا شباب ، هل تعتقدون حقًا لي وشيشيتي من حاجة إلى أي أحد معنا ؟؟ إذا كنت تدخن الشيشة ، أخبرني كيف ستسير الأمور معك؟".

وشاركت جوهرة في فيلم "الفلوس" مع الفنان تامر حسني الذي طرح شهر ديسمبر الماضي وحقق إيرادات عالية في شباك تذاكر السينما المصرية والعربية.

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