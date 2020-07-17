الراقصة جوهرة تدخن شيشة: أخبرني كيف ستسير الأمور معك

شاركت الراقصة الروسية جوهرة، جمهورها ومتابعيها، صورة جديد لها في أحدث ظهور لها من خلال حسابها الشخصي بموقع الصور الفيديوهات الشهير"إنستجرام"
وظهرت جوهرة أثناء استمتاعها بتدخين الشيشة، واعتمدت من الناحية الجمالية على ترك شعرها مسندلًا على كتفيها ووضعت بعض اللمسات التجميلية من الماكياج التى زادت من جمالها.
وعلقت جوهرة على الصورة كاتبة :"يتفاجأ الكثير من الناس بأنني أعيش وحدي! هههههههه يا شباب ، هل تعتقدون حقًا لي وشيشيتي من حاجة إلى أي أحد معنا ؟؟ إذا كنت تدخن الشيشة ، أخبرني كيف ستسير الأمور معك؟".
وشاركت جوهرة في فيلم "الفلوس" مع الفنان تامر حسني الذي طرح شهر ديسمبر الماضي وحقق إيرادات عالية في شباك تذاكر السينما المصرية والعربية.
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So many people are surprised that I’m living alone! Lol guys, do you really think me and my shisha from @smokypuffegy need any one with us??😅😅🌬🌬❤️❤️I hate smoking btw, but shisha makes my brains work, best ideas are coming to my mind while shisha time 💭💭💭 If you smoke shisha, tell me how it goes with you? #jojo #johara #shisha #relax #homesweethome #smokypuff