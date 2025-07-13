بسنت شوقي تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة بسنت شوقي صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة لافته .

وأطلت بسنت شوقي ، مرتديه فستان طويل وجريء باللون الوردي، وجاء الفستان بتصميم عصري ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت بسنت شوقي، تسريحة الشعر المبلل لشعرها الأسود القصير لتتناسب مع ظهورها المميز.

أما من الناحية الجمالية تعتمد بسنت شوقي ، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الوردي اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة بسنت شوقي